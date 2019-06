Tirabassi e Memphis da guardie a… ladri nel film “Il Grande Salto”

Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis saranno i protagonisti di un film di prossima uscita nelle sale cinematografiche, il 13 giugno, con esattezza. Il titolo del film è “Il Grande Salto” dove stavolta i due attori saranno due ladri.

I due attori protagonisti di una pellicola di prossima uscita stavolta daranno vita a dei ladri

Tirabassi e Menphis li ricordiamo nei ruoli di poliziotti perché in tv li abbiamo conosciuti e amati nelle fiction: “Distretto di Polizia” e in “Squadra mobile”. Stavolta invece, nel film in uscita il 13 giugno 2019, saranno due ladri, nel film che si intitola “Il Grande Salto”.

Quindi da imprevedibili e astuti poliziotti, ora diventano due sgangherati rapinatori, in una divertente commedia di cui il primo firma anche la regia.

Il Grande Salto, film in uscita il 13 giugno

Una commedia divertente e spassosa, il protagonista Rufetto, interpretato da Tirabassi è un ladro irriverente, una specie di lavoratore autonomo della malavita che si arrabatta e sogna di fare il “grande salto”.

Ma, ahimè gli vanno tutte storte. Tanto che Nello, il suo complice (Ricky Memphis, ndr), si convince che devono andare in un santuario per chiedere la grazia di una rapina che vada finalmente liscia…

Insomma sarà sicuramente una commedia degli equivoci dove le risate non mancheranno di certo.

Tirabassi, firma per la prima volta la regia di un film

Il film, come dicevamo vede alla regia Tirabassi oltre che nel ruolo di protagonista. A questo proposito l’attore fa sapere:

Anni fa avevo già diretto un corto che andò molto bene. In quell’occasione ho capito una grande verità: sul set quello che si diverte di più è il regista. Perché decide tutto lui. A cominciare dal tono del film, che in questo caso ho voluto dolceamaro, come nelle migliori commedie all’italiana.

Il Grande Salto: spuntano camei eccellenti nel cast del film

Nel cast spuntano anche i camei eccellenti di colleghi come:

Valerio Mastandrea (un impiegato delle Poste),

(un impiegato delle Poste), Marco Giallini (il boss di un campo abusivo)

(il boss di un campo abusivo) Lillo (un meccanico che nel retro dell’officina vende armi sottobanco)

Tre miei grandi amici – aggiunge Tirabassi – che hanno voluto dare così il loro contributo alla riuscita del film. Nel cast c’è anche e soprattutto Ricky Memphis, ormai una sorta di fratello per Tirabassi:

“A “Distretto” io e Ricky abbiamo lavorato fianco a fianco tutti i giorni per otto anni, poi siamo stati insieme su altri set, ma volevo togliermi la soddisfazione di dirigerci in un film tutto mio. Ed eccoci qui…”