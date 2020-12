Tiny Pretty Things su Netflix: trama e cast della serie Tv

Sogni, misteri e ambizione sono al centro della trama di Tiny Pretty Things, la nuova serie Tv di Netflix ambientata nel mondo della danza d’alta classe. Basata sul romanzo omonimo scritto a quattro mani da Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, la storia segue l’ascesa e la caduta di un gruppo di aspiranti ballerine che faranno di tutto per raggiungere il successo. Lo stile della serie ricorda molto quello di Pretty Little Liars e ci sono tutti gli elementi per appassionare gli amanti del genere mystery e young adult. Composta da dieci episodi, Tiny Pretty Things debutta sulla piattaforma Netflix il 14 dicembre.

Tiny Pretty Things su Netflix: la trama della serie Tv

La storia di Tiny Pretty Things ha luogo nel mondo dell’accademia del balletto d’élite e racconta l’ascesa e la caduta di un gruppo di giovani aspiranti ballerini che vivono lontani dalle loro case; ognuno sull’orlo della grandezza o della rovina. Essendo l’unica scuola di danza d’élite di Chicago, la Archer School of Ballet funge da scuola per la rinomata compagnia professionale della città: la City Works Ballet. La Archer School è un’oasi per un gruppo di ballerini: ricchi e poveri, del nord e del sud che hanno alle spalle una storia diversa. Eppure condividono tutti un raro talento e passione per la danza, un leale senso di comunità. Ma quando si tratta di raggiungere i loro sogni, non hanno nessun piano B.

La storia prende il via quando una studentessa modello, messa fuori gioco, viene sostituita da un’altra ballerina; quest’ultima entrerà in una spirale di bugie, misteri e tradimenti.

Tiny Pretty Things: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast della serie Tv troviamo: Lauren Holly nel ruolo di Monique Dubois; Kylie Jefferson è Neveah Stroyer; Casimere Jollette è Bette Whitlaw; Daniela Norman è June Park; Brennan Clost interpreta Shane; Michael Hsu Rosen è Nabil; Damon J. Gillespie è Caleb; Bayardo De Murguia è Ramon; Barton Cowperthwaite è Oren Lennox; Tory Trowbridge interpreta Delia Whitlaw; Jess Salgueiro è Isabel; e Anna Maiche nella parte di Cassie Shore.