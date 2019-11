Tina Cipollari e Juan Luis ballano a Uomini e donne. L’opinionista del programma di Canale 5 ed il Cavaliere che sta conoscendo Gemma Galgani si concedono un ballo al centro dello studio. La dama del Trono Over, però, non sta lì a guardare e rientra in studio con tanto di scopa in mano. Il risultato? A ballare con l’uomo è quindi la diretta interessata, non senza le conseguenze del caso. Ecco il video Witty tv con Tina, Gemma e Juan Luis in versione “ballerini” nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2019.