Il 25 aprile andrà in onda in prima serata su Raiuno “Tina Anselmi. Una vita per la democrazia”. Nei panni di Tina Anselmi la bravissima Sarah Felberbaum. Partigiana a 16 anni, Tina Anselmi è stata la prima ministra donna in Italia. Il film tv ripercorre le tappe più importanti della sua vita, dalla decisione di diventare partigiana alla lotta a favore dei diritti delle donne lavoratrici, fino al suo impegno in politica.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, intervista a Sarah Felberbaum

Noi di SuperGuidaTV abbiamo scambiato qualche battuta al termine della conferenza stampa con Sarah Felferbaum. Tina Anselmi ha aperto la strada all’emancipazione femminile firmando la legge sulla parità salariale nel 1977 e quella sull’aborto un anno dopo. A distanza di anni, sembra però che su alcune conquiste le donne abbiano fatto dei passi indietro. Abbiamo chiesto a Sarah di esprimere un suo parere in merito: “La battaglia non è finita. Mi piacerebbe che questo film possa essere visto dai più giovani che non hanno avuto modo di conoscere questa donna straordinaria. Noi donne dovremmo portare avanti le sue battaglie con quella stessa grazia che la contraddistingueva. Tina sapeva cosa era giusto e sbagliato e non si lasciava intimorire in alcun modo. La sua storia può essere di ispirazione per le nuove generazioni”.

All’attrice abbiamo poi chiesto quali siano le eroine di oggi: “Sono le donne che combattono, che fanno sentire la loro voce, che corrono rischi o che hanno perso la vita. Mi auguro che la le storie di queste donne possano trovare spazio in futuro al cinema o in tv”.

Agli esordi della sua carriera, Sarah Felberbaum è stata un’apprezzata conduttrice. Tutti la ricordano ancora al timone del programma musical Top of The Pops. A conclusione della chiacchierata, le abbiamo chiesto se le piacerebbe tornare a condurre: “Al momento non ci penso. Non lo escludo totalmente ma non so nemmeno se accetterei un’eventuale proposta. Mi piace molto il mio lavoro. Ho fatto tutto con calma prendendo delle scelte in modo ponderato. Mi sono allontanata dalla conduzione quando ho capito di sentirmi attratta dalla recitazione”.