Importanti novità per tutti gli amanti dello sport e soprattutto del calcio. TimVision, grazie ad un accordo con DAZN offrirà agli utenti la possibilità di vedere: Serie A, B, Champions ed Europa League. Come? Ecco l’offerta.

TimVision e DAZN: il calcio a portata di click

A partire dalla prossima stagione sportiva su TIMVision, grazie ad una partnership con DAZN, permetterà ai propri clienti di seguire Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e Conference League attraverso il decoder TIMVision Box.

Cosa si potrà vedere grazie alla nuova offerta? Nel pacchetto è stata inserita tutta, ma proprio tutta la serie A Tim. I clienti potranno seguire 10 partite su 10 per ogni turno di cui 7 saranno in esclusiva. I match sono quelli del sabato alle 15 e alle 18 e quelli della domenica delle 15, delle 18 e delle 20.45. I match in co-esclusiva con Sky saranno quello del sabato alle 20.35, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.

Tim Vision ha poi sottolineato che grazie all’offerta chi aderirà potrà guardare tutta la Uefa Europa League nonché le migliori partite della Uefa Conference League.

Oltre a questo con l’abbonamento a Tim Vision si potranno vedere tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie ad Eurosport Player che sarà incluso in TimVision per dodici mesi.

Come tutti sanno DAZN si è aggiudicata i diritti dalla prossima stagione per trasmettere tutte le 380 partite di Serie A, tutta la Serie B, la Liga Spagnola, la FA Cup inglese, tutta la Europa League, il meglio della nuova Conference League. Oltre a ciò sempre sulla piattaforma troveranno spazio anche la MotoGP e altri eventi sportivi trasmessi da Eurosport 1 e 2.

Tutti gli appassionati di sport, dunque, avranno una possibilità in più per seguire la propria squadra del cuore partita dopo partita e visionare tutti i goal in diretta.

Tim e l’accordo con Mediaset

L’operatore telefonico TIM ha inoltre siglato un accordo anche con Mediaset per la trasmissione su TIMVision Box, attraverso l’applicazione Infinity+, di 104 partite della Champions League in streaming. Un colpo importantissimo che rafforza ulteriormente l’offerta “Calcio e Sport” che nella versione base, comprensiva solo di TIMVision, DAZN e Infinity+.

Cosa ha permesso l’accordo con Mediaset? Ebbene all’offerta già ampia data dalla partnership con DAZN si è aggiunta la possibilità di vedere i match di Champions League grazie ad Infinity+. Non tutte le partite saranno fruibili, ma la lista delle possibilità rimane comunque molto ampia.

Il costo del pacchetto? L’offerta ha un prezzo di 19,99 Euro al mese per 12 mesi con possibilità di ottenere le prime due mensilità a costo zero se si effettua l’attivazione entro il 28 Luglio 2021.