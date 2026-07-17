L’estate sta entrando davvero nel vivo su Rai. Arriva infatti TIM Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Con Carlo Conti e Andrea Delogu come conduttori, la serata si svolgerà a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, e vedrà come protagonisti alcuni artisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. Scopriamo maggiori dettagli.

Tim Summer Hits 2026: il cast e orario in tv

Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai per tre serate, rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Infine, a chiudere il ciclo, ci sarà lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits in onda venerdì 7 agosto.

I protagonisti della prima serata, che si alterneranno sul palco, saranno alcuni dei volti più noti del panorama italiano, pronti ad accendere l’estate con i loro tormentoni. Nel cast del 21 luglio sono previsti infatti Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Inolte, tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato. Ricordiamo inoltre che Tim è per il quinto anno consecutivo title sponsor di TIM Summer Hits, attraverso una partecipazione che coinvolgerà i vari mass media, tra cui TV, radio e digital, ma anche gli spazi urbani off- line.

TIM inoltre sarà protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab.