Tim Summer Hits, il cast della prima puntata della serata musicale: la scaletta

Da
Ludovica Terracciano
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tim summer hits

L’estate sta entrando davvero nel vivo su Rai. Arriva infatti TIM Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Con Carlo Conti e Andrea Delogu come conduttori, la serata si svolgerà a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, e vedrà come protagonisti alcuni artisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. Scopriamo maggiori dettagli.

Tim Summer Hits 2026: il cast e orario in tv

Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai per tre serate, rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Infine, a chiudere il ciclo, ci sarà lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits in onda venerdì 7 agosto.

I protagonisti della prima serata, che si alterneranno sul palco, saranno alcuni dei volti più noti del panorama italiano, pronti ad accendere l’estate con i loro tormentoni. Nel cast del 21 luglio sono previsti infatti Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Inolte, tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime TimeTIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato. Ricordiamo inoltre che Tim è per il quinto anno consecutivo title sponsor di TIM Summer Hits, attraverso una partecipazione che coinvolgerà i vari mass media, tra cui TV, radio e digital, ma anche gli spazi urbani off- line.

TIM inoltre sarà protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab. 

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