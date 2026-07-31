Tutto pronto per il quarto appuntamento del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. Scopriamo gli ospiti e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 31 luglio 2026 su Rai1.

TIM Summer Hits 2026 stasera in tv, la quarta puntata su Rai1

Stasera, venerdì 31 luglio 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la quarta puntata del TIM Summer Hits 2026, il programma musicale dell’estate di Rai1 presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu. Dopo tre prime serate consecutive che hanno fatto cantare e ballare non solo Piazza del Popolo, ma anche milioni di telespettatori, conquistando ogni volta la leadership del prime time, torna il TIM Summer Hits con il quarto appuntamento che si preannuncia – ancora una volta – imperdibile!

Dalla magica cornice di Piazza del Popolo a Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti ad accompagnare il pubblico in una serata di grandi performance, con i protagonisti della musica italiana e le canzoni che stanno accompagnando l’estate 2026.

Scaletta Tim Summer Hits stasera: venerdì 31 luglio 2026

Ma passiamo agli ospiti e ai cantanti protagonisti della scaletta del TIM Summer Hits 2026 di stasera, venerdì 31 luglio 2026, su Rai1. Attenzione: la scaletta al momento non è ancora stata confermata, ma sul palcoscenico questa sera si alterneranno con le hit dell’estate:

Aiello,

Angelica Bove,

Baby K,

Chiello,

Eddie Brock,

Ermal Meta,

Frah Quintale,

Francesco Renga e Giusy Ferreri,

Gaia,

Gio Evan,

Il Tre,

Irama,

Leo Gassmann,

Levante,

Lorenzo Salvetti,

Mara Sattei e Enrico Nigiotti,

Maria Antonietta e Colombre,

Orietta Berti e Il Rosso,

Paola Turci,

Sal Da Vinci,

Settembre,

Trigno,

Welo e Anna Tatangelo.

Per il quinto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits, una partecipazione che prende forma in un racconto crossmediale coinvolgendo TV, radio, digital e spazi urbani. TIM è protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab e con interviste ai protagonisti nella TIM Blu Room.