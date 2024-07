Tutto pronto per la seconda serata del Tim Summer Hits 2024, la kermesse musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco tutte le anticipazioni, la scaletta e i cantanti protagonisti della prima puntata di stasera, domenica 7 luglio 2024.

TIM Summer Hits 2024 a Roma: la scaletta e i cantanti della seconda puntata del 7 luglio

Stasera, domenica 7 luglio 2024 dalle ore 21.25 appuntamento la seconda puntata del Tim Summer Hits 2024, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1. La grande musica italiana ed internazionale torna protagonista in Piazza del Popolo a Roma per quattro serate trasmesse su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Oltre alla presenza di Carlo Conti e Andrea Delogu, a Piazza del Popolo a Roma ci sono anche Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato chiamati ad accompagnare il pubblico nell’anteprima del programma.

Ma passiamo alla musica e soprattutto agli ospiti e i cantanti protagonisti della prima puntata. Ecco la scaletta con tutti gli ospiti di stasera:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Articolo 31

BigMama

Clara

Coma_Cose

Elettra Lamborghini

Fiorella Mannoia

Gaia

Ghali

Loredana Bertè

Mahmood

Noemi

Pino d’Angiò

Raf

Rocco Hunt

Shade

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Attenzione: Carlo Conti dopo la morte di Pino D’Angiò ha comunicato: «alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D’Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista si è deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del Tim Summer Hits. La stessa andrà in onda nelle prossime puntate. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino. Tim Summer Hits».

TIM Summer Hits 2024, tappe

Il TIM Summer Hits 2024 si è svolto nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Romae sarà trasmesso in prima serata su Rai1. Un progetto innovativo capace di valorizzare i partner dell’evento, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi, Tv, radio, digital, cinema e social, ma anche il territorio, la risposta ideale ai brand che desiderano raggiungere il proprio pubblico in un’occasione di socialità e aggregazione come gli appuntamenti con la musica live.

Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di TIM Summer Hits.