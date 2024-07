Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, il programma colonna sonora dell’estate, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Scopriamo tutti gli ospiti, i cantanti e le anticipazioni della quarta puntata di stasera, venerdì 26 luglio 2024.

Best of TIM Summer Hits 2024 a Roma: la scaletta e i cantanti della quarta puntata del 26 luglio

Stasera, venerdì 26 luglio 2024 dalle ore 21.25 va in onda il Best of Tim Summer Hits 2024, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1. Un’occasione speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli ed emozionanti della kermesse canora presentata quest’anno da Carlo Conti e Andrea Delogu con la complicità di Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato protagonisti dell’anteprima. Una carrellata delle migliori esibizioni di questa edizione che ha registrato ascolti importanti e che ha visto alternarsi sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

Ma passiamo ai cantanti ed ospiti protagonisti del Best of di stasera:

ALESSANDRA AMOROSO, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, BENJI & FEDE, BIG MAMA, BRESH, COMA_COSE, CRISTIANO MALGIOGLIO, ELODIE. E ancora: EMIS KILLA, EMMA, GAIA, GHALI, GIANNA NANNINI, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, JVLI, MAHMOOD, OLLY, ORIETTA BERTI, PAOLA & CHIARA, RAF, RICCHI E POVERI, ROSE VILLAIN, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE, UMBERTO TOZZI.

TIM Summer Hits 2024, tappe

La location del TIM Summer Hits 2024 anche quest’anno è stata la splendida Piazza del Popolo a Roma. La kermesse si è confermata un progetto innovativo capace di valorizzare i partner dell’evento. Un appuntamento studiato nei minimi dettagli che ha coinvolto tutti i mezzi di comunicazione: dalla Tv alla radio al mondo digital, cinema e social.

Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di TIM Summer Hits.