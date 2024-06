Tutto pronto per la prima serata del Tim Summer Hits 2024, la kermesse musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco tutte le anticipazioni, la scaletta e i cantanti protagonisti della prima puntata di stasera, venerdì 28 giugno 2024.

TIM Summer Hits 2024 a Roma: la scaletta e i cantanti della prima puntata del 28 giugno

Venerdì 28 giugno 2024 dalle ore 21.25 appuntamento la prima puntata del Tim Summer Hits 2024, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1. La grande musica italiana ed internazionale torna protagonista in Piazza del Popolo a Roma per quattro serate da non perdere trasmesse su Rai1, ma anche in contemporanea su Rai Radio 2. Oltre alla presenza di Carlo Conti e Andrea Delogu, a Piazza del Popolo a Roma ci sono anche Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato chiamati ad accompagnare il pubblico nell’anteprima del programma.

Ma passiamo alla musica e soprattutto agli ospiti e i cantanti protagonisti della prima puntata. Ecco la scaletta con tutti gli ospiti di stasera:

Angelina Mango;

Annalisa;

Antonello Venditti;

Arisa,

Elodie;

Emis Killa;

Ermal Meta;

Gaia;

Gazzelle;

Geolier;

Gianna Nannini;

Jvli;

Mahmood;

Matteo Paolillo;

Pooh;

Olly;

Tananai;

The Kolors;

Tommaso Paradiso;

Tony Effe.

TIM Summer Hits 2024, tappe

Il TIM Summer Hits 2024 si è svolto nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma e sarà trasmesso in prima serata su Rai1. Un progetto innovativo capace di valorizzare i partner dell’evento, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi, Tv, radio, digital, cinema e social, ma anche il territorio, la risposta ideale ai brand che desiderano raggiungere il proprio pubblico in un’occasione di socialità e aggregazione come gli appuntamenti con la musica live.

Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di TIM Summer Hits.