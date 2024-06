L’estate 2024 si accende con la nuova edizione del TIM SUMMER HITS 2024, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e trasmesso dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma. Ecco quando e dove seguirlo in tv, il programma completo e tutti gli artisti e cantanti protagonisti.

Tim Summer Hits 2024, quando in tv

Cresce l’attesa per il TIM SUMMER HITS 2024, l’evento musicale dell’estate italiana condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e trasmesso in prima serata su Rai1. L’appuntamento con la prima puntata è fissato per venerdì 28 giugno 2024 su Rai1 e proseguirà con altre quattro puntate di cui un “meglio di”. Anche quest’anno il Tim Summer Hits arriva nella magica cornice di Piazza del Popolo a Roma per cinque serate all’insegna della grande musica con i cantanti protagonisti delle hit dell’estate 2024.

Tim Summer Hits 2024, il programma completo

Vediamo il programma completo del TIM SUMMER HITS 2024 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e trasmesso da venerdì 28 giugno 2024 in prima serata su Rai1.

Prima puntata in onda venerdì 28 giugno ;

; Seconda puntata in onda domenica 7 luglio ;

; Terza puntata in onda venerdì 12 luglio ;

; Quarta puntata in onda venerdì 19 luglio ;

; Best of in onda in onda venerdì 26 luglio.

Tim Summer Hits 2024, tutti i cantanti ospiti

Durante le cinque puntate saranno tantissimi i cantanti e gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma. Ecco la lista di tutti i cantanti ed ospiti protagonisti dell’estate 2024:

Fedez ;

; Tony Effe ;

; Angelina Mango ;

; Annalisa ;

; Benji & Fede ;

; Emma ;

; Elodie ;

; Alessandra Amoroso ;

; Loredana Bertè ;

; Mahmood ;

; Gianna Nannini ;

; Ricchi e Poveri.

E ancora: Achille Lauro, Aiello, Alfa, Ana Mena, Anna, Arisa, Articolo 31, Baby K, BigMama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’amico, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Gigi D’alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Lda, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Piero Pelù, Pino D’angiò, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai e The Kolors.