La musica è la protagonista della nuova edizione del “TIM Summer Hits”, in onda in prima serata dal 25 giugno 2023 su Rai 2. I concerti live che si terranno nelle piazze di Roma e Rimini saranno poi divisi in sei puntate e trasmessi sull’emittente pubblica. Vediamo insieme chi sono i cantanti che vi parteciperanno e chi ci sarà alla conduzione del programma.

Tim Summer Hits 2023: ecco quando, dove, orari e dove vederlo in tv

Estate vuol dire musica e la Rai ripropone una nuova edizione del “TIM Summer Hits” che sfiderà ‘Battiti Live’ in onda su Italia 1. Il primo dei sei appuntamenti è previsto per domenica 25 giugno 2023 e andrà in onda su Rai 2 alle ore 21 circa. L’evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, e sarà disponibile su Rai Play. Come reso noto dalla Rai, il progetto si pone in linea con gli obiettivi della Direzione Intrattenimento Prime Time di intrattenere e di intercettare il pubblico più giovane, dando loro anche la possibilità di assistere, in forma gratuita, a dei concerti live nelle piazze di Roma e Rimini con artisti di punta.

Confermata alla conduzione Andrea Delogu mentre al posto di Stefano De Martino ci sarà Nek. Nel back stage spazio alla comicità de Gli Autogol. Ema Stokholma realizzerà contenuti extra che saranno disponibili sui social di Rai Radio2. I concerti partiranno da Roma con tre serate da Piazza del Popolo (Sabato 17, Domenica 18 e Lunedì 19 giugno). Poi la troupe si sposterà a Rimini, in Emilia Romagna, per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita dal maltempo. Anche qui saranno tre le serate per assistere al concerto gratuito: Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio 2023 presso il Piazzale Fellini.

Le sei puntate termineranno domenica 30 luglio e domenica 6 agosto dovrebbe andare in onda il meglio di questa edizione.

I cantanti ospiti della seconda edizione

Previsti oltre 70 artisti che si alterneranno nelle sei serate del Tim Summer Hits. In conferenza stampa sono stati annunciati alcuni nomi: Giorgia, Marco Mengoni, Arisa, Emis Killa, Fedez, Articolo 31, Annalisa, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Ana Mena, Angelina Mango e Tedua, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Ariete, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_cose, Dargen D’amico, ed Emma.

A questi si aggiungono: Fabrizio Moro, Achille Lauro e Rose Villain, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Irama e Rkomi, Leo Gassman, Lda, Levante, Madame e Mara Sattei, Matteo Romano, Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr. Rain, Paola e Chiara, Piero Pelù e Alborosie, i Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga, Rhove, Rocco Hunt e Rosa Chemical. Chiudono il cast Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie And The Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne.