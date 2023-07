Tutto pronto per una nuova puntata del Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate trasmesso in prima serata su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e i cantanti protagonisti della puntata di stasera, domenica 23 luglio 2023.

Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera su Rai2

Domenica 23 luglio 2023 torna il TIM Summer Hits, la kermesse canora dell’estate presentata da Andrea Delogu e Nek e trasmessa in prima serata su Rai2. Dopo Piazza del Popolo a Roma, l’evento musicale è arrivata nella splendida Piazza Fellini a Rimini con una serie di appuntamenti live con il meglio della musica italiana ed internazionale dell’estate 2023. Sul palcoscenico, infatti, si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale protagonisti indiscussi dell’estate 2023.

Ecco la scaletta e gli ospiti della puntata di stasera, domenica 23 luglio 2023:

Achille Lauro,

Alex Britti,

Alfa,

Ana Mena,

Angelina Mango,

Annalisa,

Arisa,

Blanco,

Clementino,

Diodato,

Elettra Lamborghini,

Emis Killa,

Emma,

Fred De Palma,

Matteo Romano e Luigi Strangis,

Nina Zilli,

Olly,

Paola & Chiara,

Renga Nek,

Rocco Hunt,

Tananai,

Tommaso Paradiso,

Tony Effe,

Tredici Pietro e Lil Busso,

Wax.

Durante la serata ascolteremo i tormentoni dell’estate 2023. Oltre alla presenza di Nek e Andrea Delogu spazio anche alle incursioni fuori campo e nel backstage de Gli Autogol che, con le loro domande, proveranno a strappare qualche curiosa dichiarazione agli ospiti della serata. Come sempre non mancheranno i collegamenti con LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

TIM Summer Hits 2023, dove vederlo in tv e streaming

Dove seguira la nuova puntata del Tim Summer Hits 2023? La kermesse canora dell’estate di Rai2 va in onda in tv chiaro la domenica in prima serata su Rai2 e in contemporanea anche sulle frequenze di Rai Radio 2.

Non solo, il festival musicale dell’estate 2023 è disponibile anche in streaming sulla piattaforma online di RaiPlay. Infine, ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.