La musica torna nelle piazze. Dal 30 giugno andrà in onda su Raidue il Tim Summer Hits con alla conduzione due volti iconici della nuova generazione, Stefano De Martino e Andrea Delogu. La manifestazione riparte da Roma il 23, il 24 e il 25 giugno in una piazza del Popolo che attende 10mila persone per ciascuna serata. Numerosi i big della musica che si alterneranno sul palco: da Michael Bublé a Margo Mengoni, da Elisa a Elodie, da Umberto Tozzi a Mika, da Marracash a Blanco e Mahmood, a Madame, Francesco Renga, Biagio Antonacci e Achille Lauro.

Tim Summer Hits, le parole in conferenza

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a cui hanno preso parte Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, moda e turismo di Roma Capitale, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato Rai Pubblicità, Paola Marchesini, direttrice Rai Radio 2, Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, e Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di Tim.

Il direttore di Raiuno si è detto orgoglioso per questo progetto che sulla scia del Festivalbar riporta al centro la musica: “Sono orgoglioso e contento di questo nuovo progetto. In Rai, da pochi giorni, è partito un nuovo modello organizzativo e industriale. Noi direttori di rete siamo passati a dirigere i generi. Io dirigerò una componente importante per la Rai e il servizio pubblico. Quando Gian Paolo Tagliavia mi ha proposto questo progetto, la mia reazione positiva è stata immediata perché, in Rai, ormai da decenni, mancava un racconto musicale, perlopiù itinerante. Dopo il famoso Cantagiro, la Rai, per tanti anni, non ha potuto accogliere questa offerta che è un’offerta di servizio pubblico perché consegna ai telespettatori una fruizione che non tutti si possono permettere. Io guardo soprattutto al lato democratico delle nostre operazioni, non tutti possono andare ai concerti e avere 7 concerti live con artisti di punta, con una rete che è stata sede della musica com’è Rai 2, è un’operazione perfetta. Abbiamo voluto Andrea Delogu e Stefano De Martino perché sono i rappresentanti del lavoro che la Rai deve fare. Anche in questo nuovo lavoro che in Rai ci troviamo a fare, è più facile dare spazio a nuovi linguaggi e a registri meno prevedibili. De Martino è ormai il volto di Rai 2, con grande successo. Alla grandissima professionalità di Andrea, che ha anche un sottotesto di grande follia e esuberanza, Stefano contrapporrà un suo codice ironico e anche musicale, portando anche un suo classicismo perché Stefano ha la consapevolezza del servizio pubblico”.

Tim Summer Hits, parla Andrea Delogu

Per Andrea Delogu si tratta di un nuovo impegno nella musica dopo il successo ottenuto grazie al programma Tonica: “Quest’anno, continuo un percorso iniziato con Tonica, dove ho trattato la musica. Poi, mi è stata proposta quest’idea, girare l’Italia e parlare di musica insieme ad una persona a cui sono molto legata e ho risposto ‘Ma devo pagare io o mi pagate voi!?”. Con Stefano, è un percorso nato 4-5 anni fa, ai microfoni di Rai Radio 2, dove commentammo insieme The Voice. Sono contenta perché questo evento ricorda il Festivalbar, con cui sono cresciuta. Ai tempi, compravo le cassette illegalmente! Quest’anno sono sul palco e il cerchio è ben infiocchettato”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore Stefano Coletta se abbia pensato di coinvolgere Stefano De Martino in altri progetti televisivi. Secondo indiscrezioni rimbalzate nelle scorse settimane, a De Martino sarebbe stato proposto di condurre un one man show in prima serata. Il direttore Coletta conferma e dà qualche anticipazione: “Io approdo per la prima volta a Rai 2, dopo aver diretto Rai 3 e Rai 1. Per me è un’occasione di completamento. Ho trovato una rete in cui il volto identificativo di questo canale è Stefano De Martino. Io, di solito, sono creativo, ho coraggio nel fare cose nuove però sono anche un direttore saggio. Voglio mantenere il volto che, in questo momento, veicola il canale. Questo evento aprirà un nuovo scenario per Rai 2. Per Stefano, ho in mente nuovi progetti. In autunno, vorrei farlo debuttare con una nuova idea. Fino al 28 giugno, abbiamo, però, le bocche cucite. La sua presenza su Rai 2 si amplierà, con fasce complementari, sia in prima serata che in seconda”.

Stefano De Martino interviene definendosi ancora un debuttante. Eppure De Martino è molto amato tanto da aver conquistato anche Paolo Bonolis che in una nostra intervista lo aveva incoronato suo erede televisivo. Stefano De Martino avverte la responsabilità ma ammette: “Mi sento ancora un debuttante. La carriera di conduttore si costruisce in decenni. Io sarò un giovane conduttore fino a 55 anni almeno! Sono all’inizio ma sono molto appassionato. Quello che mi piace della tv è proprio il fine sociale. Con questo festival, faremo compagnia a persone che non potranno permettersi una vacanza, che non possono andare ai concerti, che non possono lasciare il posto dove vivono. Per me è importante la funzione sociale della tv. Quando si accende la telecamera, noi entriamo nelle case degli italiani. Siamo degli “alleggeritori”. In quest’estate, ce n’è particolarmente bisogno. Mi fa piacere avere l’appoggio del direttore e della rete. Rai 2 si amplierà particolarmente quest’anno, senza spoilerare nulla. Quest’anno, ci saranno bei volti che approderanno a Rai 2. La rete rinasce in qualche modo. Sono contento di aver preparato in qualche modo il terreno per far sì che Rai 2 si riaccenda presto”.

Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte.