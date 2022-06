TIM Summer Hits 2022: conduttori, date, cantanti, ospiti e quando in tv

Tutto pronto per il TIM Summer Hits 2022. Le registrazioni si terranno a Roma in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno, a Portopiccolo (Trieste) il 28 e 29 giugno e l’1 e 2 luglio in Piazza Federico Fellini a Rimini. Ma andiamo a vedere chi sono i conduttori, quando andrà in onda in tv e quali sono i cantanti che compongono il cast nelle diverse date.

Il TIM Summer Hits 2022 andrà in onda a partire da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2. L’appuntamento con la musica si rinnoverà poi anche nei giovedì successivi. I padroni di casa saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Il conduttore in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho pagato per essere qui (scherzo) e hanno scelto me a condurre perché a giugno-luglio quelli bravi sono già tutti in vacanza!”. Sulla nuova era di Ra2 De Martino dice: “Rai2 accoglierà per la prossima stagione nuovi volti e programmi e il direttore Coletta sta facendo un grande lavoro in tal senso per riaccendere la Rete”.

Il direttore Stefano Coletta ha aggiunto: “In Rai da decenni mancava un racconto musicale itinerante. Inoltre è anche gratuito. Non tutti possono permettersi il biglietto per un concerto. Stefano De Martino ormai è l’archetipo di Rai1, Andrea Delogu ha un sottotesto di follia ed esuberanza”

Gli ospiti che si esibiranno a Roma

Le prime puntate del TIM Summer Hits 2022 si registrano il 23, 24 e 25 giugno a Piazza del Popolo a Roma. In onda su Rai 2 da giovedì 30 giugno in prima serata. Ecco di seguito gli ospiti della tappa romana dell’evento.

23 GIUGNO ORE 21.00: Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni.

Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D'Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi & Carl Brave, Pinguhini Tattici Nucleari, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo, Tananai, Umberto Tozzi.

Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boomdabash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse.

TIM Summer Hits 2022: i cantanti che si esibiranno a Porticciolo (Trieste)

Per quanto riguarda la tappa di Porticciolo in provincia di Trieste le registrazioni si terranno martedì 28 e mercoledì 29 giugno. Sul palco a partire dalle 21.00 si esibiranno: Achille Lauro, AKA7EVEN, Albe, Alvaro Soler, Brish, Chiara Galiazzo, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez con Tananai e Mara Sattei, Francesco Gabbani, Gaudiano, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, La Rua, LDA, Marco Masini, Margherita Vicario, Mario Biondi, Matteo Romano, Michele Bravi, MR. Rain, Myss Keta, NEK, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sam Ryder, Sissi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Valentina Parissse, Vegas Jones.

Il cast che si esibirà in Piazzale Federico Fellini a Rimini

Per quanto riguarda la tappa di Rimini le registrazioni si terranno venerdì 1 sabato 2 luglio in Piazzale Federico Fellini. Sul palco si esibiranno: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-AX e Shade, LDA, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le vibrazioni, Willie Peyote.