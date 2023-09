L’Arena di Verona è pronta a far da cornice ai Tim Music Awards 2023. La manifestazione vedrà grandi stelle della musica italiana premiate per i loro più grandi successi discografici dell’ultimo anno. Ecco le date dell’evento in tv e le prime anticipazioni su ospiti e conduttori.

Tim Music Awards 2023, le date di messa in onda su Rai1

Dal 2007 ad oggi i Tim Music Awards sono diventati una certezza non solo nel panorama musicale italiano, ma anche televisivo. Tutto pronto all’Arena di Verona per la sedicesima edizione del premio consegnato agli artisti certificati oro e platino secondo le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e i premi live certificati da SIAE nel periodo da settembre 2022 a settembre 2023. L’appuntamento con l’evento è fissato in due date: venerdì 15 e sabato 16 settembre in prima serata dalle ore 20.35 su Rai1. Alla conduzione due veterani: Carlo Conti, alla sua dodicesima volta, e Vanessa Incontrada alla 13esima.

L’edizione 2023 dei Premi della Music “Tim Music Awards” premia anche quest’anno i protagonisti del panorama musicale italiano che si sono maggiormente fatti notare negli ultimi dodici mesi. Anche quest’anno, saranno premiati gli Album e i singoli che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023. Tantissimi i premi e i riconoscimenti assegnati non solo a cantanti italiani, ma anche ad artisti del panorama internazionale.

Tim Music Awards 2023, artisti e dove acquistare i biglietti

Tra gli artisti annunciati delle due serate evento dei Tim Music Awards 2023 all’Arena di Verona ci saranno: Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo 2023 con “Due vite”, ma anche Annalisa, la regina indiscussa che con “Bellissima” e “Mon Amour” è stata la prima donna a tornare in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia. E ancora: spazio ad Elodie che ha infiammato il Forum di Assago con il suo primo concerto, ma anche i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez e Articolo 31. Tra gli ospiti anche la rivelazione di Amici Angelina Mango e i The Kolors, trionfatori dell’estate 2023 con il tormentone “ItaloDisco“.

Ecco la lista completa di tutti gli ospiti delle due serate evento:

ALEX, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, ARTICOLO 31, BENNY BENASSI, BIG FISH, BRESH, CLARA, GIGI D’ALESSIO, DRILLIONAIRE, ELISA, ELODIE, EMIS KILLA, FABRI FIBRA, GEOLIER, GIORGIA, GUÈ, IL VOLO, LAZZA, MADAME, ANGELINA MANGO, FIORELLA MANNOIA e DANILO REA, ME CONTRO TE, MARCO MENGONI, MR.RAIN, MATTEO PAOLILLO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, NEGRAMARO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, POOH, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SALMO, SHIVA, TANANAI, TEDUA, THE KOLORS, ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI.

In attesa di scoprire la scaletta con l’ordine di uscite degli artisti, ricordiamo che sono disponibili i biglietti per partecipare all’evento. Chiunque volesse partecipare all’evento può visitare il sito www.ticketone.it. Ticketone è Official Ticketing Partner dell’evento.