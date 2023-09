Tornano i TIM MUSIC AWARDS 2023 con la seconda imperdibile puntata in diretta su Rai1. Lo show musicale che premia gli artisti che hanno ottenuto i migliori risultati con i loro album, singoli, concerti durante il 2023, è porto a regalare ai telespettatori una bellissima serata all’insegna della grande musica italiana! Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del secondo ed ultimo appuntamento di stasera, domenica 17 settembre 2023 su Rai1.

TIM Music Awards 2023 a Verona, seconda puntata del 17 settembre su Rai1

Domenica 17 settembre 2023 dalle ore 20:35 appuntamento con la seconda ed ultima puntata dei Tim Music Awards 2023. Lo show, trasmesso in diretta dall’Arena di Verona, è presentato dalla coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Dopo la prima puntata, si riaccendono i riflettori sull’Arena di Verona con tutti gli artisti che si sono contraddistinti nelle classifiche di singoli ed album per tutto il 2023. Non solo, spazio anche a premi speciali e premi per i tour più seguiti.

Durante la lunga serata, infatti, saranno consegnati i premi agli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023. Non solo, premiati anche i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Tra i premi anche le Certificazioni Siae per gli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2022 e settembre 2023. Da segnalare anche i Premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ASSOCONCERTI e ARENA DI VERONA.

TIM Music Awards 2023, cantanti ospiti e scaletta di domenica 17 settembre

La seconda ed ultima serata di domenica 17 settembre dei Tim Music Awards 2023 vedrà protagonisti all’Arena di Verona tantissimi artisti e cantanti della scena musicale italiana. Ecco tutti gli artisti e i cantanti ospiti della seconda serata:

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex, Annalisa, Elodie, Articolo 31, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Il Volo, Emis Killa. E ancora: Fabri Fibra, Giorgia, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Mr. Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Pinguini Tattici Nucleari, Danilo Rea, Renga Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, The Kolors, Antonello Venditti, Me contro Te.

Da segnalare anche la presenza di:

Amadeus, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Alessandro Siani.

Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.