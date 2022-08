In prima serata su Rai 1, venerdì 9 e sabato 10 settembre, in diretta dall’Arena di Verona, andrà in onda il Tim Music Awards con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per l’11a edizione consecutiva insieme. Ma andiamo a vedere quali saranno i cantanti e gli ospitati della kermesse canora.

Tim Music Awards 2022 in diretta tv su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada: quando in tv cast e ospiti

Ai Tim Music Awards saranno presenti oltre 50 artisti del panorama musicale italiano. Vengono premiati, infatti, gli album che hanno raggiunto la certificazione Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino usciti tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 (certificati da Fimi/ Gfk) più i tour e gli eventi che hanno raggiunto gli oltre 100 mila spettatori (Oro), i 200 mila (Platino) e i 300 mila (Diamante), certificati Siae.

Tim Music Awards: i cantanti che si esibiranno

Oltre a Mika, ospite internazionale, che sarà in concerto proprio all’Arena il 19 settembre, si esibiranno sul palco anche: Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Irama, Fedez, Elodie, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti e i Pinguini tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Elisa, Rkomi, Brunori SAS, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Guè Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali, Marco Mengoni e Tananai.

Tra gli artisti anche: Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Paky, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Modà. Tra i nomi che circolano ci sono anche quelli di: Jovanotti, Madame, Mahmood.

Ci sono anche premi che celebrano anniversari, come quello a Biagio Antonacci per i 30 anni del brano “Liberatemi”. E premi speciali assegnati da Fimi, Siae e dall’Arena di Verona, come quello che l’industria discografica tributerà ad Amadeus per il contributo al settore grazie ai suoi Festival di Sanremo.

Gli ospiti del Tim Music Awards

Fra gli ospiti, tanti volti della tv: Antonella Clerici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino.