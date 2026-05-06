Tutto pronto per la seconda puntata dei Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, è arrivata in tv con una versione primaverile condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di mercoledì 6 maggio 2026.

Tim Battiti Live Spring 2026, la seconda puntata in tv

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 22.00 circa appuntamento con la seconda puntata del “Tim Battiti Live Spring 2026″. Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, sono pronti a regalare un’altra serata all’insegna della buona musica italiana con protagonisti tutti i cantanti del momento con le canzoni e le hit che occupano le prime posizioni delle classifiche streaming (e non). La seconda puntata, ricordiamo registrata nella magica cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, vedrà alternarsi sul palcoscenico grandi nomi della musica italiana, ma anche giovani cantanti emergenti.

I Tim Battiti Live 2026, registrati a Ferrara lo scorso marzo, ha catalizzato l’attenzione di migliaia di persone accorse da ogni parte d’Italia. Un’occasione unica per celebrare i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale della manifestazione canora.

Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta con cantanti e ospiti del 6 maggio

Scopriamo la scaletta con il cast di cantanti e ospiti protagonisti della seconda puntata dei Tim Battiti Live 2026, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Sul palcoscenico della suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara ci saranno: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors e Raf. E ancora: direttamente dai vertici delle classifiche streaming Samurai Jay con la super hit “Ossessione”, Elettra Lamborghini con la sua “Voilà”, Ermal Meta, il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci.

Spazio anche a: Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l’azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.