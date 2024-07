Tilt, il nuovo programma musicale con Enrico Papi: quando in tv e ospiti vip

‘Tilt – Tieni il tempo‘ è il nuovo show condotto da Enrico Papi. Il programma, tutto concentrato sulla musica, vedrà sfidarsi due squadre di vip. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti della prima puntata e quando andrà in onda.

Tilt: il nuovo show musicale di Enrico Papi

Dopo La Pupa e il Secchione, Enrico Papi torna con un nuovo programma in prima serata su Italia 1. Questa volta si tratta di uno show musicale che prende il nome di ‘Tilt – Tieni il tempo‘ e che riprende un’antica passione del conduttore che anni fa era alla guida di Sarabanda. La prima puntata andrà in onda domenica 21 luglio 2024 e vedrà, accanto al conduttore, alcuni ospiti vip che si sfideranno sui brani più famosi. Ma non solo, si metteranno in gioco con sketch divertenti.

Come svelato in anteprima dal promo, ci saranno Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli. Le risate sono quindi assicurate con la coppia di conduttori radiofonici. Il meccanismo di ‘Tilt – tieni il tempo’ prevede due squadre che dovranno prenotarsi con un pulsante rosso e di cui una sola arriverà in finale. La sigla del programma ‘Tilt‘ è originale ed è cantata da Enrico Papi che dopo ‘Mooseca’, ‘Un’estate mentale’ e ‘Come si chiama la canzone che fa’, ha lanciato questa nuova hit.

Alcuni retroscena svelati sui social

Sull’account Instagram di Enrico Papi, seguito da 174 mila follower, non manca qualche video del dietro le quinte del promo della trasmissione. Al centro dello studio c’è un grande giradischi che indica di volta in volta quali sono le sfide a cui devono sottoporsi le due squadre.

Il gioco finale prevede una corsa contro il tempo per indovinare i titoli della canzoni che ascolteranno. Serve quindi un’ottima conoscenza musicale per vincere il programma. Tra i volti noti che faranno parte della prima puntata ci sono anche Manuela Arcuri, Rita Pavone e Joe Bastianich.