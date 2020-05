Tiki Taka chiude? Almeno per ora, il programma condotto da Pierluigi Pardo non andrà più in onda né su Canale 5 né su Italia 1. Da Mediaset, infatti, hanno confermato, almeno in parte, le recenti indiscrezioni che parlavano di un’imminente chiusura dell’amata trasmissione, da sempre apprezzata dai telespettatori perché giusto mix tra commento tecnico sportivo e intrattenimento leggero.

Tiki Taka chiude? Il comunicato di Mediaset sul conduttore Pierluigi Pardo e la “nuova formula” per il programma di Italia 1

In un comunicato, in riferimento alla prossima stagione televisiva, Mediaset ha fatto ufficialmente sapere che per Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco “è allo studio una nuova formula editoriale“. Tradotto: almeno fino a settembre 2020 niente da fare.

Nella nota, il “Biscione” si riferisce anche al rapporto di lavoro con Pierluigi Pardo e svela che “con” il conduttore “si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset“. Tradotto: per ora il giornalista non ha programmi tv.

Strano – penserete – perché la ripartenza del campionato è ufficialmente fissata per la fine di giugno, con la stessa Mediaset che seguirà le partite schierando dalla sua programmi informativi, servizi nei tg e aggiornamenti in diretta sui siti web di sport.

Pardo, ricordiamo, ha condotto la popolare trasmissione – con tra gli altri nel cast anche Giorgia Venturini, Christian Vieri e Antonio Cassano – fino al dicembre 2019 su Canale 5. Su Italia 1 è andata in onda dal 2013 al 2018.

Pressing Serie A torna a giugno 2020 su Italia 1: da quando vanno in onda le nuove puntate del programma, ultimamente condotto dalla giornalista Giorgia Rossi?

Pur “orfana” di Tiki Taka, però, Mediaset non farà a meno di informare i fan del campionato. E’ dunque ufficiale il ritorno in tv di Pressing Serie A, programma ultimamente condotto dalla bella e brava giornalista Giorgia Rossi.

La prima delle nuove puntate andrà infatti in onda in seconda serata su Italia 1 domenica 21 giugno 2020, data che coincide con la ripartenza delle partite di calcio, che finalmente riprenderanno dopo la pausa per Coronavirus.

Per Pressing Serie A, del resto, è già stato ufficializzato anche un extra, visto che alla puntata post partita domenicale se ne affiancherà anche un’altra in caso di turni infrasettimanali.

E la formula rimarrà grossomodo la stessa di sempre: highlights, gol, immagini e commenti in studio. Insomma: che il già annunciato ritorno sul piccolo schermo di Pressing Serie A mandi definitivamente in archivio Tiki Taka? Vedremo.