Ticket to Paradise è la commedia romantica che vede come protagonisti due grandi attori, Julia Roberts e George Clooney. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda il film in tv.

Ticket to Paradise, di cosa parla il film commedia con Julia Roberts e George Clooney: la trama

L’importanza delle seconde opportunità è alla base di ‘Ticket to Paradise‘. La commedia romantica è diretta da Ol Parker, regista di ‘Mamma mia! Ci risiamo’ e sceneggiatore di ‘Marigold Hotel’. Un film che è uscito nelle sale nel 2022 e che ora andrà in onda su Canale 5 il 29 ottobre 2024, in prima serata alle ore 21.20.

Ma di cosa parla? La trama racconta di due genitori separati, David (interpretato da George Clooney) e Georgia Cotton (Julia Roberts), che si ritrovano insieme per impedire le nozze dell’amata figlia, Lily (Kaitlyn Dever). La giovane, durante una vacanza post-laurea a Bali, ha incontrato Gede che nella vita fa il coltivatore di alghe. La loro unione però non è ben vista dai loro genitori, David (un architetto di successo) e Georgia (che si è rifatta una vita con un pilota più giovane di lei).

I due però sull’isola troveranno un vero Paradiso che potrebbe far nascere di nuovo tra loro la scintilla. Come raccontato da George Clooney in un’intervista: “Per girare la scena del nostro unico bacio, nel film, ci sono volute 80 riprese“. Troppe, infatti, le risate fatte sul set.

Il cast

Non è la prima volta che Julia Robert e George Clooney si ritrovano insieme in un film. I due attori, che hanno vinto entrambi un Oscar, hanno recitato in quattro pellicole: ‘Money Monster – L’altra faccia del denaro’; ‘Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco’; ‘Confessioni di una mente pericolosa’ e ‘Ocean’s Twelve’. Oltre a loro nel cast di Ticket to Paradise ci sono Kaitlyn Dever (Lily), Maxime Bouttier (Gede), Billie Lourd e Lucas Bravo (lo chef Gabriel di Emily in Paris).