Al via su Real Time un nuovo reality: si tratta di “Ti spedisco in convento“, un format britannico in partenza a sorpresa sul canale 31 del digitale terrestre. Ecco tutte le anticipazioni.

Ti Spedisco in Convento su Real Time

Da domenica 19 maggio 2019 alle ore 21.10 al via su Real Time “Ti spedisco in convento”, il reality show britannico che vedrà alcune social addicted chiamate a confrontarsi con la realtà di un convento. Niente più social, locali e divertimento: le protagoniste della prima edizione dovranno cambiare le proprie abitazioni confrontandosi con un gruppo di suore.

Le protagoniste della prima edizione sono: Gabbi, Paige, Tyla, Sarah e Rebecca, cinque social addicted di età compresa tra i 19 e 23 anni abituate a vivere tra parties, cene, eventi mondani, shopping e viaggi. Una vita libera e senza regole, ma per loro è arrivato il momento di mettersi alla prova. Per quatto settimane, infatti, Gabbi, Paige, Tyla, Sarah e Rebecca dovranno abbandonare la vita mondana per trasferirsi nel convento del Sacro Cuore di Swaffham alla ricerca di una spiritualità perduta.

Ti Spedisco in Convento su Real Time: il format

Le cinque social addicted, lasciati a casa abiti succinti e smartphone, dovranno vivere nel convento del Sacro Cuore di Swaffham con le suore. Addio a parolacce e comportamenti sopra le righe, le cinque ragazze dovranno vivere con un budget ridotto a stretto contatto con le sorelle del convento. Non solo, le cinque web star dovranno occuparsi anche di alcune faccende come lavare, pulire e pregare.

Ti spedisco in convento è un format britannico dal titolo “Bad Habits, Holy Orders” trasmesso nel 2017 su Channel 5. Il reality ha fatto discutere per una serie di cose: a cominciare dal twerking delle cinque protagoniste messo a confronto con la croce di Cristo e una serie di accostamenti che potrebbero giocare l’effetto curiosità anche sul pubblico italiano.