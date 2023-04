Ha preso il via Domenica 2 Aprile su Discovery e (in chiaro) dal 9 Aprile su Real Time, Ti spedisco in convento, l’insolito format a metà strada fra documentario e reality che ha ottenuto un buon successo di pubblico nelle scorse edizioni. Qualcuno considera questo programma una sorta di esperimento sociale: vi diciamo perché e anche qual è il cast di quest’anno.

Ti spedisco in convento: in cosa consiste e come funziona

Ti spedisco in convento è un docu-reality tutto al femminile di cui le protagoniste sono suore e ragazze scelte dal mondo dei social. Queste ultime, fra i 19 e i 20 anni d’età, non hanno alcuna ambizione nella vita se non fare shopping, partecipare ad aperitivi con gli amici ed abbandonarsi a leggerezze di ogni genere; ebbene, convinte di partecipare a tutt’altro tipo di reality, si ritrovano invece in un convento. Qui devono sottostare alle rigide regole della vita monacale, dalla sveglia all’alba all’assenza di svaghi, ma il sacrificio più grande è sicuramente dover rinunciare all’amato cellulare. Ad impartire loro la disciplina ci pensano le suore, ma ci riusciranno davvero?

Suore e ragazze della terza stagione

La location di Ti spedisco in convento 3 è il convento di Villa San Giovanni a Roma. Ecco una breve presentazione del cast, ovvero delle 5 suore e delle altrettante ragazze protagoniste.

Le suore sono:

Suor Lina , madre generale della congregazione

, madre generale della congregazione Suor Maria Pina , madre provinciale e preside

, madre provinciale e preside Suor Carmelita , dal carattere dolce e accogliente

, dal carattere dolce e accogliente Suor Luzziane , che si occupa dell’amministrazione

, che si occupa dell’amministrazione Suor Gilda, generosa ed altruista.

Le ragazze sono:

Dayanna, Ariel per gli amici (perché ha i capelli rossi come quelli de La Sirenetta), ventenne romana di Tor Bella Monaca con il sogno di fare l’influencer

Ariel per gli amici (perché ha i capelli rossi come quelli de La Sirenetta), ventenne romana di Tor Bella Monaca con il sogno di fare l’influencer Beatrice, diciannovenne torinese talmente amante del lusso da essersi trasferita a Montecarlo per frequentare l’Università del Lusso

diciannovenne torinese talmente amante del lusso da essersi trasferita a Montecarlo per frequentare l’Università del Lusso Lucy, diciannovenne catanese di origini cinesi fidanzatissima

diciannovenne catanese di origini cinesi fidanzatissima Francesca, diciannovenne che tutti chiamano Pigna, dal carattere trasgressivo e ribelle

diciannovenne che tutti chiamano Pigna, dal carattere trasgressivo e ribelle Tezeta, ventenne pigra e scansafatiche (per sua stessa ammissione!), amante dello shopping e degli aperitivi.

Insomma, sembra proprio che le suore non avranno un compito facile, che ne dite?