E’ in partenza su Real Time da mercoledì 25 novembre in prima serata un docu-reality sulle pulizia di casa. Il programma si chiama “Ti Spazzo in Due” e le protagoniste sono “le Paglionico”. Chi sono direte voi? Ve lo spieghiamo subito!

Tre generazioni di donne (nonna, due figlie e due nipoti) titolari di un’impresa di pulizie che di volta in volta verranno contattate dal proprietario di un’abitazione per renderla brillante come un bicchiere.

Per ogni puntata, le nostre professioniste del pulito si recheranno in una abitazione diversa e cercheranno di rendere la casa perfetta e pulita con tanti piccoli consigli da acquisire, per spolverare, lavare o pulire frigorifero e cucina.

Un tema molto caro, quello delle pulizie, oggi come oggi dove disinfettare è essenziale a causa del covid19. Insomma, in questo periodo si deve stare doppiamente attenti all’igiene e alla pulizia. Ma quali sono i consigli che la “boss” del gruppo Antonella, si sente di dare? Raggiunta da Sorrisi e Canzoni tv ecco cosa ha rivelato:

Intanto si parte da una stanza alla volta, che deve essere in primis arieggiata. Non va bene tenere sempre porte e finestre chiuse. Quindi di buon mattino, si deve arieggiare casa. Poi togliere tutto ciò che è superfluo, per cui buste, bustine, giocattoli, cose che devono essere buttate e altre rimesse a posto. Poi si inizia a spazzare, spolverare e infine lavare i pavimenti e i vetri.

Quali prodotti usare per avere una pulizia perfetta?

Acqua e ammoniaca restano la soluzione migliore per lavare i vetri. Ma se dà fastidio l’odore intenso, si può utilizzare il detersivo per i piatti o il sapone di Marsiglia. Per quanto riguarda i mobili, invece un semplice panno in microfibra con un po’ d’acqua che tolga via la polvere.

“Per quanto riguarda il piano cottura, invece che sia a gas o a induzione, potete usare – Afferma sicura Antonella – una miscela di aceto bianco e bicarbonato sciolti in acqua calda, da passare con una spugnetta abrasiva ma antigraffio. Poi si risciacqua con acqua e succo di limone e si passa il panno in microfibra, che è ottimo anche per lucidare”.