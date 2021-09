È pronto al ritorno in Tv, Pierluigi Diaco che da martedì 14 settembre in seconda serata su Rai 2, torna con il programma “Ti sento”: trasmissione di interviste monografiche ispirate dai suoni, e con una serie di ospiti diversi. Ti Sento andrà in onda non solo in tv ma anche in Radio. Vediamo nel dettaglio.

“Ti Sento” di Pierluigi Diaco da martedì 14 settembre in seconda serata su Rai 2

Ti sento non andrà in onda solo in televisione ma dal 13 settembre sarà presente anche nei palinsesti di Rai Radio 2 e RaiPlay, tutti i giorni dalle 20 alle 21. Per Rai2 saranno otto puntate registrate negli studi del Teatro delle Vittorie, mentre in radio sarà in diretta per 220 puntate con una struttura del programma simile a quella della tv: interviste monografiche ispirate dai suoni. E come già nel precedente “Io e te”, ci sarà spazio per le emozioni e i ricordi.

“Ti sento”: gli ospiti che si alterneranno nel programma di Pierluigi Diaco

In “Ti Sento”, il conduttore, Diaco si troverà face to face con il personaggio di turno in studio e attraverso dei contributi audio – video si scaverà nell’emozioni dell’ospite della puntata. Il giornalista in questo nuovo ciclo del programma intervisterà:

Leonardo Spinazzola,

Roberto Mancini,

Claudia Koll,

Ornella Muti,

Rocco Siffredi.

E molti altri. Gli ospiti intervistati dal giornalista Pierluigi Diaco saranno personaggi noti al grande pubblico che spazieranno dal mondo dello spettacolo a quello della cultura, dello sport e del giornalismo. Ospite fisso del programma, Andrea Camerini.

Il “focus” del programma è il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Ricordi ed emozioni affiorano attraverso l’udito. Pierluigi Diaco e il suo ospite sono coinvolti in una esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si fanno racconto.

Attraverso 10 frammenti sonori di vario genere come, ad esempio, la voce di un proprio caro, un estratto di una sigla tv, di un telegiornale, di un dialogo di un film o un rumore della quotidianità, o una poesia, l’ospite rievocherà ricordi ed emozioni. Quindi attraverso le reazioni dell’ospite Diaco imposterà l’intervista approfondendo vari aspetti della sua personalità. La regia è affidata a Luca Nannini.

Ti Sento: va in onda anche su Radio2 e Rai Play

Il programma ha anche una versione radiofonica, in onda su Rai Radio 2, dal 28 giugno 2021. Lo si può seguire anche sul sito Rai Play tutti i giorni dalle 20 alle 21.