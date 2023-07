Martedì 11 Luglio su Canale 5 alle 21.20 va in onda una divertente commedia degli equivoci che ha per protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti: Ti presento Sofia. Diretta da Guido Chiesa nel 2018, la pellicola è leggera ma non banale, simpatica ma non priva di spunti di riflessione e persino pervasa da una vena malinconica decisamente inusuale per il genere. Si ride e si pensa insomma, quindi il film è consigliato anche per questo. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast completo e alcune curiosità.

Ti presento Sofia: la trama in breve e il cast completo

Questa, in breve, la trama di Ti presento Sofia.

Gabriele, proprietario di un negozio di strumenti musicali, ha una bambina di nome Sofia per la quale stravede. Il destino però, gli gioca uno strano scherzo quando lo fa innamorare di Mara, una donna che non sopporta i bambini. A questo punto cosa fare se non nasconderle di essere padre? Si susseguono, come immaginabile, situazioni esilaranti una dopo l’altra.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, troviamo anche Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Chiara Spoletini, Shel Shapiro, Bob Messini e Daniele De Martino.

Qualche curiosità sul film

Ecco qualche curiosità su Ti presento Sofia: