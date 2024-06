Ti presento i miei è una delle commedie di maggior successo degli ultimi anni, sia perché ricca di gag davvero divertenti, sia per l’ottima recitazione degli interpreti principali, fra cui Robert De Niro e Ben Stiller. Probabilmente l’avete già guardata e pure più di una volta, ma è uno di quei film che si rivedono sempre con piacere, soprattutto se si desidera un po’ di leggerezza. Se vi abbiamo convinto, l’appuntamento è per la prima serata di Venerdì 14 Giugno su Italia Uno: di seguito qualche curiosità che ancora, forse, non sapete.

Ti presento i miei: la trama in breve e il cast

Greg è innamorato di Pam e, intenzionato a sposarla, va con lei a casa dei suoi genitori per conoscerli e chiedere il loro consenso. Il giovane però non sa che il padre della fidanzata è un ex agente della Cia dalle tendenze paranoiche i cui grotteschi quanto infondati sospetti su tutto e tutti trasformano la visita in un incubo.

Oltre a Ben Stiller e Robert De Niro, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff, Jon Abrahams, Tom McCarthy e Owen Wilson.

Le principali curiosità sul film

Ti presento i miei è una commedia statunitense del 2000 diretta da Jay Roach. Queste sono le curiosità da conoscere sul suo conto: