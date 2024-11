Dopo il successo della prima puntata, This Is Me torna questa sera su Canale 5, pronto a regalare al pubblico nuove emozioni, performance e momenti di grande spettacolo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, sta conquistando i telespettatori con un mix perfetto di intrattenimento e storytelling, portando sul palco ospiti d’eccezione che condividono storie di vita e talenti straordinari. Tanti gli ospiti di stasera, ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

This is me, seconda puntata stasera su Canale 5: chi ci sarà? Gli ospiti del 27 novembre

A raccontare e rivivere i momenti più emozionanti dei loro percorsi, saranno grandi protagonisti che hanno fatto la storia di Amici e che oggi brillano nel panorama artistico italiano e internazionale.

Tra loro: Annalisa, cantautrice multiplatino e regina del pop italiano, premiata con il Billboard Women in Music di Los Angeles e recentemente eletta Best Italian Act 2024 agli MTV EMAs. Dal suo debutto ad Amici nel 2011 con il Premio della Critica, è salita sul podio di Sanremo e ha raccolto successi straordinari.

Non mancherà Anbeta Toromani, che si classificò seconda nell’edizione del 2003 e da allora è diventata una delle ballerine più apprezzate a livello internazionale. Ha lavorato con maestri come Pier Luigi Pizzi, Dante Ferretti, e Carla Fracci, esibendosi nei teatri più prestigiosi, tra cui il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo di Palermo.

Spazio anche a Alessandra Amoroso, vincitrice dell’edizione 2009, che ha fatto la storia della musica italiana con sette album in studio, tutti al primo posto nella classifica FIMI. È l’unica, insieme a Laura Pausini, ad aver riempito lo Stadio di San Siro con un live sold out indimenticabile.

Tra i ballerini di grande talento troviamo Andreas Müller, vincitore del 2017, ora coreografo di successo, e Umberto Gaudino, campione internazionale di danze latine e professionista di Amici.

Non mancheranno nuove promesse come Sarah Toscano, ultima vincitrice del talent, e LDA, che dal palco di Amici 2022 è approdato a Sanremo, consolidandosi come cantautore emergente.

A completare il cast, la ballerina professionista Giulia Stabile, vincitrice del 2020 e ora conduttrice di successo, e il creativo Holden, finalista dell’ultima edizione. Spiccano inoltre i ballerini Vincenzo Di Primo, che oggi vive e lavora a New York con la compagnia Complexions Contemporary Ballet, e Vincenzo Durevole, campione di ballo latino e vincitore del 2014.

Ospiti musicali e intrattenimento a This is Me

Ad affiancare i protagonisti del talent, ci saranno grandi artisti del panorama musicale: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro, e Mew, che regaleranno momenti di spettacolo unici con esibizioni indimenticabili.

Sul palco ritroveremo anche i Prof storici di Amici: la rigorosa Alessandra Celentano, la poliedrica Lorella Cuccarini, e l’instancabile Emanuel Lo, che interpreteranno le storiche sigle del programma.

A chiudere in bellezza, il sipario comico sarà affidato all’irriverente duo Pio e Amedeo, pronti a strappare risate con la loro travolgente energia.