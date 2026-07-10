‘This is me‘ si conferma come uno dei titoli di punta di Canale 5 per la prossima stagione tv. Il programma condotto da Silvia Toffanin tornerà in prima serata con alcune importanti novità. Scopriamo insieme cosa è stato detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Milano.

‘This is me’ torna su Canale 5 con una nuova edizione

‘This is me‘ è stato confermato per il terzo anno consecutivo. Il programma, ideato da Maria De Filippi, andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su Canale 5. A condurlo ci sarà, come sempre, Silvia Toffanin.

Ottimi gli ascolti nelle prime due stagioni, con una media di circa 3 milioni di spettatori. Durante la prima edizione abbiamo ripercorso il cammino all’interno della scuola di Amici di alcuni cantanti e ballerini che hanno poi trovato il successo al di fuori del talent. Tra gli ospiti abbiamo visto Elena D’Amario, Emma, Irama, Alessandra Amoroso, Giulia Stabile ed Elodie. Nella seconda edizione, invece, il programma si è aperto a personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, come Laura Pausini, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero e Lorella Cuccarini.

Le anticipazioni nelle parole di Pier Silvio Berlusconi

Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Milano e abbiamo raccolto le parole dette in conferenza da Pier Silvio Berlusconi su come sarà la nuova edizione:

“A This is me ci stanno lavorando Maria De Filippi e Silvia Toffanin con le loro squadre. Sono felice che la signora De Filippi, con tutto quello che ha da fare, abbia deciso di fare un’altra edizione. Non so molto, tranne che stanno lavorando a un’evoluzione ulteriore dove ci sarà al centro il talento a 360 gradi. Penso che il programma non sarà più solo legato ai grandi protagonisti che hanno avuto successo ad Amici, alle persone provenienti dal mondo della musica e dello sport ma a qualche tipo di sentimento speciale diverso“.

Lo show vuole quindi celebrare non solo i talenti dello spettacolo, della musica e dello sport ma anche puntare tutto sui sentimenti più autentici.