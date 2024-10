Cosa vedremo nella seconda puntata dello speciale Amici- Verissimo? Durante la registrazione di This is me, o meglio della seconda puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, abbiamo appreso ospiti, interviste ed esibizioni. Ecco tutti gli spoiler sul programma di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa con le anticipazioni sul titolo e sulla prima puntata di This is me, che è stata registrata in due giorni distinti.

This is me anticipazioni e ospiti: quali talenti sono stati convocati?

Nella prima puntata di This is me vedremo: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone, ma anche Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash, Irama e Serena Carella. Come ballerini professionisti, sempre provenienti dal talent, invece: Alessio Gaudino, Alessio Cavaliere, Talisa, Michele Lanzeroti e Spillo. Come ospiti per meravigliose sorprese e duetti: Raf, Ermal Meta, Francesco Cicchella, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, oltre ad Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma e Villabanks.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Nella seconda puntata di This is me? Tra i protagonisti vi saranno: Annalisa, Ambeta Toromani, Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Gaia, Giordana, Giulia Stabile, Holden, Sara, LDA, Vincenzo Di Primo e per finire Vincenzo Durevole. Tra gli ospiti? Gigi D’Alessio, Veronica Peparini, Tedua, Fiorella Mannoia, Big Mama, Ornella Vanoni e Il Volo.

Chi manca all’appello? I nomi sono davvero tanti. Si può pensare a: Stefano De Martino, che però è impegnato in Rai per la conduzione di un game quiz di grande successo, Virginio, che è stato ospite in una puntata di Amici 24, Marco Carta, Valerio Scanu, Elodie, Andriano Bettinelli che si trova in America a ballare con Mariah Carey, Enrico Nigiotti, Wax, Aaron, Alex Wyse, un paio di band uscite dal talent di Maria De Filippi e sicuramente altri attori, cantanti e ballerini. Oltre a loro possiamo anche parlare di: Giulia Ottonello, l’ex ballerina e tronista Sabrina Ghio che ha completamente cambiato carriera, ma è una amatissima influencer, Karima, Alberto Urso e lo stesso ballerino professionista Umberto Gaudino e Giulia Pauselli. Potremo vedere qualcuno di loro nella terza puntata? La speranza c’è.

Interviste, giochi ed esibizioni: tutte le anticipazioni

Cosa è accaduto durante la registrazione? Cosa vedremo nella seconda puntata di This is me? Ebbene nello studio del Serale di Amici Silvia Toffanin intervisterà:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione finita +++