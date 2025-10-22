This Is Me 2025 di Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata. Dopo Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnate è il momento di ripercorrere la storia di un altro grande personaggio dello spettacolo italiano. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Scopriamo ospiti ed anticipazioni della puntata di mercoledì 22 ottobre 2025.

This Is Me 2025 seconda puntata 22 ottobre su Canale 5: i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini

Mercoledì 22 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di This is me di Silvia Toffanin. Questa settimana una puntata davvero speciale pensata per celebrare e festeggiare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Una carriera unica e straordinaria quella di Lorella Cuccarini che può vantare su numeri record e da capogiro. La showgirl, ballerina, conduttrice, attrice, cantante ed icona intramontabile del mondo della televisione e dello spettacolo ha all’attivo più di 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro.

Silvia Toffani è pronta ad accompagnare Lorella Cuccarini in un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della sua carriera. Per l’occasione in studio tantissimi amici, colleghi ed ospiti che hanno condiviso un pezzo di vita con la “più amata dagli italiani”.

This Is Me 2025, ospiti seconda puntata di mercoledì 22 ottobre su Canale 5

Tra gli ospiti della seconda puntata di This Is Me 2025 dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini in studio tantissimi ospiti e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Silvia Toffanin, infatti, è pronta ad accogliere ospiti che hanno collaborato e condiviso un pezzo di questi 40 anni di carriera con Lorella Cuccarini. Tra questi c’è Angelina Mango, la cantante guidata ad Amici dalla Cuccarini, tornata recentemente con il nuovo album “Caramè” dopo un anno lontano dalle scene. E ancora: Amadeus, Beppe Vessicchio, Pooh, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Mida fino all’ultima scoperta Sarah Toscano.

Ma non finisce qui in studio anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy, Alessandro Siani, Ricchi e Poveri, Garrison, Nina Zilli e Marco Columbro. Un parterre di ospiti di primissimo livelli pronti a celebrare e festeggiare la voce de La Notte Vola!

Che dire una grande festa a This Is Me 2025 per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini! L’appuntamento è per mercoledì 22 ottobre 2025 su Canale 5!