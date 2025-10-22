This is me 2025 ospiti: da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti | Spoiler

Nuova registrazione ieri sera, martedì 21 ottobre, per This is me2025. Gli ospiti presenti? Da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti. Oltre a loro tanti e tanti Vip di cui possiamo fornivi i nomi grazie alle nostre talpe. Cosa vedremo in prima serata su Canale 5? Chi approderà nello studio del programma serale di Silvia Toffanin? Sostanzialmente negli studi Mediaset sono state registrate due puntate: la finale della puntata che vedremo stasera e l’ultima e attesissima puntata dello show.

Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti della puntata su Lorella Cuccarini

Nuova registrazione di This is me 2025 e nuove anticipazioni. Cosa è successo ieri sera negli studi Mediaset? Cosa vedremo andare in onda prossimamente su Canale 5? Come preannunciato dall’ufficio stampa dello show e come si evince dagli spot pubblicitari in onda sulle Reti Mediaset, oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, la puntata vedrà tra i protagonisti Lorella Cuccarini. La conduttrice di Verissimo si occuperà della prof di canto di Amici di Maria De Filippi e tenterà nel migliore dei modi di raccontarne la lunga carriera, costellata di grandi successi.

Insomma così come si legge nel comunicato stampa ufficiale, questa sera, assisteremo Silvia Toffanin nel celebrare i 40 anni di carriera della straordinaria showgirl, ballerina, conduttrice e attrice oltre che cantante che può vantare di aver partecipato a oltre 100 programmi televisivi e aver collezionato più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro.

A festeggiare Lorella Cuccarini nella puntata di stasera registrata lunedì scorso e in parte anche ieri, martedì, vi saranno pertanto: Alessandra Celentano e Garrison Rochelle, Beppe Vessicchio, Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, Amadeus, Marco Columbro, i giocatori della Roma o meglio i pulcini della squadra supportati da Pellegrini, Macini ed El Shaarawy. Tra i cantanti invece: I Pooh, Sarah Toscano, Nina Zilli e i Ricchi e Poveri.

Spoiler dall’ultima registrazione: ecco tutti i Vip in studio

Durante la registrazione di martedì 21 ottobre di This is me 2025, una registrazione durata dalle 16.30 alle 20.30 circa sono approdati in studio:

Lorella Cuccarini

Gerry Scotti e Samira Lui

Loredana Bertè

Fabio Cannavaro

Alessandro Siani

Francesco Cicchella

tutti i cantanti di Amici 25

Alessandra Celentano

Beppe Vessicchio

Amadeus

Gianluigi Buffon

Il Volo

Sarah Toscano

In questa registrazione non era presente Angelina Mango.

Come è possibile capire da questo elenco alcuni ospiti hanno reso omaggio alla carriera di Lorella Cuccarini. E‘ pertanto stata terminata la registrazione della puntata dedicata alla prof di canto di Amici di Maria De Filippi. Successivamente è stata registrata, con tutti gli altri ospiti, una nuova puntata che vedremo andare prossimamente in onda.