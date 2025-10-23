A This Is Me 2025 durante la puntata dedicata a Lorella Cuccarini c’è stata anche la Réunion con Marco Columbro. I due si sono ritrovati in un lungo e forte abbraccio che ha emozionato tutto il pubblico.

Lorella Cuccarini e Marco Columbro: l’abbraccio a This Is Me 2025

Durante la puntata speciale di This Is Me 2025 dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl più amata dagli italiani ha riabbracciato Marco Columbro. Una reunion che i telespettatori aspettavano da tempo visto che insieme hanno formato una delle coppie televisive di maggior successo tra gli anni ’80 e 2000. A presentare il conduttore sono stati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che hanno fatto una bellissima sorpresa a Lorella Cuccarini. “Cara Lorella, ti abbiamo portato un amico che è anche una vittima” – hanno detto i due conduttori. La Cuccarini visibilmente emozionata è subito corsa ad abbracciare l’amico di sempre. “Questa è una réunion” le parole della padrona di casa Silvia Toffanin.

A This Is Me 2025, Lorella Cuccarini e Marco Columbro hanno ricordato il loro primo incontro. “La prima volta che ho incontrato Lorella mi dissero: ‘Lavorerai con questa ragazza molto brava, una ballerina’. L’appuntamento era in sala prove il giorno dopo alle 10 del mattino. Quando sono arrivato mi ha mostrato subito una coreografia di Fred Astaire e Ginger Rogers da replicare. Pensai: ‘Non la farò mai!’ E lei subito mi rispose: ‘Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai’” – ha raccontato Columbro. Alla fine quella coreografia i due l’hanno fatta insieme e non solo. Tra ricordi, aneddoti e retroscena, la Cuccarini ha ricordato anche di una caduta durante lo spettacolo “Grease”. “Hai attentato alla mia vita” – ha ironizzato lei con Columbro che ha replicato: “è tutta gomma“.

Marco Columbro e Lorella Cuccarini, infatti, hanno lavorato a programmi cult per Canale 5. Come dimenticare “Buona domenica” che hanno presentato dal 1993 al 1997, ma anche programmi di successo da “Paperissima – Errori in TV” alla maratona benefica di “Trenta ore per la vita“.