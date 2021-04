Them su Prime Video: trama e cast della serie antologica

Dal creatore di successo Little Marvin e il produttore esecutivo Lena Waithe, Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Ogni stagione esplora un’epoca storica diversa. La prima stagione è ambientata negli anni Cinquanta e racconta le vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di Los Angeles, abitato da soli bianchi, durante il periodo storico noto come “La grande emigrazione”. L’obbiettivo della serie è quello di raccontare il razzismo attraverso il genere horror, un interessante punto di vista già esplorato in Lovecraft Country – La terra dei demoni e nell’acclamato film Scappa – Get Out. Them è creato e prodotto da Little Marvin insieme ai produttori esecutivi Lena Waithe, Miri Yoon e Roy Lee di Vertigo Entertainment, David Matthews e Don Kurt. Them è una co-produzione di Sony Pictures Television e Amazon Studios. Al momento la prima stagione è disponibile dal 9 aprile solo in versione originale sottotitolata; dalla prossima estate arriverà anche doppiata in italiano.

Them su Prime Video: la trama della serie tv

California, anni ’50. La famiglia afroamericana Emory, composta da Lucky, Henry e le loro due figlie, si trasferisce dal North Carolina in un paesino di Los Angeles, abitato da soli bianchi. La nuova casa, apparentemente idilliaca, diventa un vero inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli. Ad aggravare la situazione, c’è la comunità ricca di bianchi che fa di tutto per disturbare la tranquillità della nuova famiglia, provocandoli e facendo scherzi di cattivo gusto.

Them su Prime Video: il cast e i personaggi

Il cast di Them include Deborah Ayorinde nel ruolo di Lucky Emory; Ashley Thomas è Henry Emory; Shahadi Wright Joseph e Melody Hurd interpretano le figlie della coppia, rispettivamente Ruby e Gracie. Nel cast anche Alison Pill e Liam McIntyre nel ruolo dei facoltosi coniugi Wendell, Betty e Clarke, vicini degli Emory; Ryan Kwanten interpreta George Bell; Christopher Heyerdahl è Hiram Epps; e Jeremiah Birkett nei panni di Da Tap Dance Man.