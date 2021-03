Un film sul valore delle donne in un mondo dominato dagli uomini. Così può essere riassunto The Wife – Vivere nell’ombra, film del 2017 di Bjorn Runge, con una magnetica Glenn Close nel cast. Arriva questa sera a partire dalle 21:20 su Rai Tre e lo abbiamo scelto come film da vedere. È una storia forte, dolce e amara, che si focalizza su un tema assai scottante e amaramente attuale. E la celebre Glenn Close, vista sia al cinema che in tv, regala una delle sue interpretazioni migliori. La pellicola è stata sceneggiata da Jane Anderson ed è liberamente ispirata all’omonimo libro del 2003 scritto da Meg Wolltzer, disponibile qui in Italia con Garzanti.

La trama di The Wife, di cosa parla il film

Una notizia stravolge la vita di Joan Castleman (Glenn Close), moglie di Joe Castleman (Jonathan Prynce), uno dei più celebri scrittori di sempre. All’età di settant’anni il romanziere vince il premio Nobel per la letteratura, grazie a un romanzo rivoluzionario che ha pubblicato quando era ancora giovane. La coppia parte per Stoccolma per la premiazione, ma quel viaggio apre una ferita mai del tutto risanata nel rapporto tra Joan e Joe, scoperchiando un segreto rimasto da anni celato nell’ombra. Un segreto che si riflette sulla vita di Joan e anche sulla vita del figlio David (Max Irons), scrittore in cerca di fama e di successo. In un abile gioco di flashback, The Wife pennella un ritratto intenso e molto realistico di una donna che cerca di imporsi in un mondo popolato da soli uomini.

The Wife, curiosità e recensione della pellicola: il mancato Oscar a Glen Close

La pellicola è stata presentata per la prima volta al Toronto Film Festival nel settembre del 2017. Ed è stato distribuito in America in agosto del 2018, per arrivare poi in Italia nell’ottobre dello stesso anno. Baciato dalla critica ma accolto tiepidamente dal pubblico, The Wife ha incasso nel mondo solo 19 milioni di dollari. Il film, nonostante non sia esente da difetti, resta un’ottima prova di recitazione per Glenn Close che, ancora una volta, conferma le sue doti di attrice camaleontica e versatile.

Con questa sua interpretazione, infatti, è stata candidata come Miglior Attrice Protagonista agli Oscar del 2019, senza riuscire a vincere l’ambita statuetta che è stata portata a casa da Olivia Colman per La Favorita. La critica però è unanime nell’affermare che la Joan Castleman di Glenn Close in The Wife è stato il personaggio più bello che ha portato al cinema in tutta la sua carriera. La ricordiamo anche in Le Relazioni Pericolose, in Attrazione Fatale (per citare i più famosi) e in tv con Damages.