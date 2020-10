The Walking Dead World Beyond arriva su Prime Video. Il secondo spin-off dell’ormai iconica serie post-apocalittica The Walking Dead debutta sulla piattaforma di Amazon con la prima stagione, disponibile in lingua originale sottotitolata e nella versione doppiata in italiano dal 5 ottobre. Questo nuovo capitolo della saga è stato creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete, qui anche nel ruolo di showrunner. Pur ambientato nell’universo basato sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, World Beyond racconta una storia a sé e non è quindi necessario conoscere le altre serie legate a The Walking Dead. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione, che sarà anche quella conclusiva.

The Walking Dead World Beyond: la trama della serie Tv

World Beyond racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Ambientata in Nebraska, dieci anni dopo l’apocalisse che ha decimato la popolazione umana, protagonisti della storia sono due giovani ragazze, al centro della storia principale. Intorno a loro ruotano altri personaggi. Alcuni diventeranno eroi, altri cattivi, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità, sia buone che cattive.

Brad Beale, Vice Presidente di Worldwide Licensing per Amazon Prime Video, ha espresso il suo entusiasmo nell’annunciare il nuovo spin-off di The Walking Dead, espandendo così l’universo creato da Kirkman. The Walking Dead World Beyond è disponibile sul catalogo Amazon Prime Video a livello mondiale.



The Walking Dead World Beyond su Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast di World Beyond, Alexa Mansour nel ruolo della protagonista Hope; Nicolas Cantu è Elton; Hal Cumpston è Silas; Aliyah Royale è Iris Bennett; Annet Mahendru è Huck; Nico Tortorella è Felix Carlucci. Si unisce al cast anche Julia Ormond nel ruolo di Elizabeth Kublek, una carismatica leader. Joe Holt è Leo Bennett, mentre Natalie Gold interpreta Lyla, una figura misteriosa che opera nell’oscurità per la causa in cui crede. Completano il cast Al Calderon nel ruolo di Barca; Scott Adsit è Tony; e Ted Sutherland interpreta Percy.