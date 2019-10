Ci siamo. Finalmente The Walking Dead 10, la decima stagione della serie cult sarà disponibile per tutto il pubblico italiano in contemporanea con la messa in onda americana. Ecco le anticipazioni e dove è possibile vedere i nuovissimi episodi della serie televisiva statunitense ideata dal regista Frank Darabont.

The Walking Dead 10 stagione: quando inizia su Fox

Al via da lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 22.15 su Fox i nuovissimi episodi di “The Walking Dead 10“, la decima stagione della fenomenale serie con protagonisti Norman Reedus e Melissa McBride.

La serie americana andrà in onda in Italia in contemporanea con la messa in onda americana e sarà disponibile su Fox, ma anche su Now Tv con cadenza settimanale. Al centro dei nuovi episodi la “Whisperer War”, ossia la guerra dei Sussuraratori che vedrà sfidarsi gli zombie conto i Sussurratori.

Il finale della nona stagione ha visto i protagonisti chiamati ad affrontare un nuovo viaggio proprio in concomitanza con l’arrivo del glaciale inverno. Le difficoltà saranno doppie: da un lato le difficoltà climatiche e dall’altro la volontà dei protagonisti di spingersi verso la terra dei Sussurratori sfidando così l’iniziale avvertimento di Alpha.

La decima stagione si preannuncia più spaventosa che mai! La serie, infatti, è pronta a regalare ai telespettatori un clima di paura, mistero e sgomento che in molti richiedevano da tempo; una sorta di ritorno al passato, in particolare alla prima stagione, ma con dei particolari ancora più agghiaccianti!

The Walking Dead 10, cast

The Walking Dead 10 segna l’uscita di scena di Andrew Lincoln, il famoso Rick Grimes protagonista indiscusso delle precedenti nove stagioni.

Un addio che ha scosso il pubblico e i fan della serie, che ritroveranno nel cast sia Norman Reedus che Melissa McBride, gli attori che prestano il volto a Daryl e Carol. Loro sono i protagonisti principali della serie in arrivo da lunedì 7 ottobre 2019 in esclusiva su Fox e Now Tv.

La decima stagione segna l’uscita di scena anche per Danai Guirira: il personaggio di Michonne, infatti, concluderà il suo percorso in TWD. Confermati, invece, nel cast Lauren Cohan (Maggie), Jeffrey Dean Morgan (Negan). Non mancheranno poi delle new entry: si tratta di Thora Birch nel ruolo di Gamma e Kevin Carroll nel ruolo di Virgil.

The Walking Dead 10, il trailer

Ecco il trailer ufficiale della decima stagione di The Walking Dead: