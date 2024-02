Tutto pronto per The Voice Senior 2024. Dopo il successo delle passate edizioni, torna il programma dedicato ai cantanti over 60 che oltre ad avere un grande talento hanno anche storie straordinarie da raccontare. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi saranno i coach.

The Voice Senior: le novità della quarta stagione

Su Rai1 si parla ancora di musica. Se il Festival di Sanremo 2024 ha fatto registrare ascolti record, Antonella Clerici è alla guida della quarta stagione di The Voice Senior. Accanto a lei ci sono quattro coach che competono tra loro per aggiudicarsi le voci migliori e, una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata. La finale infatti è in diretta live con tanti ospiti e sorprese.

L’appuntamento per la prima puntata è previsto per venerdì 16 febbraio 2024 in prima serata alle 21.30 su Rai1. Tante le novità del programma. La prima è rappresentata dai giurati con la new entry Arisa che arriva direttamente da The Voice Kids. Accanto a lei siederanno Loredana Bertè (reduce dal settimo posto a Sanremo e dalla vittoria del premio della Critica Mia Martini); Clementino e Gigi D’Alessio.

La seconda novità del programma è rappresentata da un pulsante d’argento, che è possibile premere una sola volta, che non è il golden buzz che abbiamo visto in altre trasmissioni. Il coach che lo schiaccerà infatti potrà permettere ad un concorrente di fare una nuova esibizione, se la prima volta non s’è girato nessuno.

Dal 16 febbraio si torna a cantare insieme ai nostri Coach! 🎤 Manca pochissimo alla nuova stagione di #TheVoiceSenior! 😍

Vi aspettiamo con la prima puntata venerdì 16 febbraio alle 21:30 su @RaiUno e @RaiPlay pic.twitter.com/iypfCsPSGB — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 2, 2024

Grandi e piccoli canteranno insieme

In totale ci saranno sette puntate a cui si aggiungeranno due puntate speciali di “The Voice Generation”. A spiegare di cosa si tratta è Antonella Clerici nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e canzoni:

“È un’altra versione del format di “The Voice” che vogliamo provare. Grandi e piccoli si esibiranno insieme: nonno e nipote, fratello grande e fratello piccolo… Così continueremo a raccontare due parti della vita egualmente importanti, due “mondi” che amo molto“.

A vincere The Voice Senior nelle precedenti edizioni erano stati Erminio Sinni nel 2020, Annibale Giannarelli nel 2022 e Maria Teresa Reale nel 2023.