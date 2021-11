Antonella Clerici torna in tv alla guida della seconda edizione dello show di Rai 1 dal titolo The Voice Senior. Il talent dedicato alle più belle voci “Over 60”, già nella prima edizione, ha avuto uno straordinario successo di pubblico. Andiamo a vedere quali sono le novità di quest’anno e soprattutto quando andrà in onda in tv la prima puntata.

The Voice Senior: quando in tv la prima puntata

La prima puntata di The Voice Senior andrà in onda su Rai 1 Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21.25. Tra le novità di questa edizione c’è il numero di puntante che andranno in onda. Le puntate infatti non saranno più cinque ma ben otto, di cui sei dedicate alle “blind auditions”.

Il cast dei coach di The Voice 2021

Una grande novità anche nel cast dei coach: accanto ai confermati della passata edizione Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, al posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi arriva la sempre spumeggiante Orietta Berti, regina quest’anno della musica dell’estate con il pezzo più ballato di sempre dal titolo “Mille”, cantato insieme a Fedez e Achille Lauro. Proprio su questa sostituzione Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni dice: «Un po’ perché è l’anno di Orietta Berti, ma soprattutto perché si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era carino».

Sulla selezione dei nuovi concorrenti la conduttrice dichiara: «Abbiamo cercato delle belle voci e delle belle storie. A volte ci sono voci più belle, tanto che i nostri coach esclamano: “Potevi essere al posto nostro!”. Altre volte la storia era bellissima e la voce meno. È tutto l’insieme che funziona».

Quando andrà in onda l’ultima puntata di The Voice Senior

Durante le prossime festività Natalizie il programma sarà interrotto per poi riprendere a Gennaio 2022. Proprio all’inizio del nuovo anno andranno in onda le ultime tre puntate, che veddremo in tv nei giorni: 7, 14 e 21 gennaio con la finale.