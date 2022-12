Antonella Clerici è pronta a tornare alla conduzione del programma musicale The Voice Senior, con la nuova edizione. Scopriamo qualche dettaglio in più sul programma: la formula, la giuria, e quando in tv.

The Voice Senior con Antonella Clerici su Rai1: ecco quando in tv

The Voice Senior, torna ad intrattenere il pubblico dell’ammiraglia Rai a partire da venerdì 13 gennaio 2023 con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma, è lo spin off di “The Voice of Italy”, e ripropone la stessa formula: gli aspiranti cantanti, si esibiscono davanti ad una giuria girata di spalle che dovrà scegliere il concorrente a seconda del suo talento canoro, senza farsi condizionare, dall’aspetto, dal look ma solo dalla voce.

La giuria è composta da quattro cantanti – o gruppi – che avrà il compito di scegliere non solo gli aspiranti cantanti, ma anche quello di prepararli ad affrontare le prove musicali previste dal programma, alfine di consegnare al pubblico una performance con i fiocchi.

I giurati infatti vengono anche chiamati coach, perché sarà loro il compito di far migliore i concorrenti scelti. Una particolarità del programma, unica nel suo genere, è il fatto che tutte le canzoni vengono eseguite da un’orchestra live presente in studio. Inoltre, i partecipanti di The Voice Senior hanno tutti dai sessant’anni in su.

The Voice Senior: le fasi del programma, suddiviso in step

Il format, dunque rimane lo stesso:

La prima fase è caratterizzata dalle Blind Audition, (“audizioni al buio”) in cui i coach, seduti sulla loro poltroncina rossa, avranno la possibilità di scegliere il concorrente, schiacciando il bottone.

è caratterizzata dalle in cui i coach, seduti sulla loro poltroncina rossa, avranno la possibilità di scegliere il concorrente, schiacciando il bottone. La seconda fase è quella dei Knockout a cui accederanno i concorrenti più bravi. Arriva poi la fase finale, in cui i cantanti delle varie squadre si sfidano tra loro per arrivare alla finalissima, che incoronerà un solo vincitore.

Chi sono i giudici della nuova edizione di The Voice Senior?

Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino che erano presenti nella scorsa edizione sono stati riconfermati. C’è solo una new entry, ovvero la presenza dei Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu che prendono il posto di Orietta Berti, passata a Mediaset come opinionista del Grande Fratello Vip.

“The Voice Senior” è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini mentre la regia è di Sergio Colabona.

Appuntamento dunque con The Voice Senior a partire da venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata su Rai1.