Antonella Clerici è tornata in prima serata con la nuova edizione di The Voice Senior 2023, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini con la regia è di Sergio Colabona. Il programma è lo spin off di “The Voice of Italy”, e ripropone la stessa formula: gli aspiranti cantanti che hanno tutti dai sessant’anni in su, si esibiscono davanti ad una giuria girata di spalle che dovrà scegliere il concorrente a seconda del suo talento canoro, senza farsi condizionare, dall’aspetto, dal look ma solo dalla voce. Durante la serata la signora Lisa Manosperti canta “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e commuove Loredana Bertè.

The Voice Senior 2023, Lisa canta “Almeno tu nell’universo” Mia Martini davanti a Loredana Bertè

Durante la prima puntata di The Voice Senior 2023 al cospetto dei giudici/coach quali: Loredana Berté, Gigi D’Alessio Clementino e dei Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu, si presenta la signora Lisa che sceglie di cantare “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Un brano difficilissimo soprattutto per il solo fatto di doversi esibire davanti alla Bertè e al fatto che gli altri coach non si girano mai prima di Loredana quando viene proposto un brano della sorella per rispetto proprio a Loredana.

Lisa Manosperti commuove la grande Loredana Bertè

Commossa ed emozionata, nell’ascoltare “Almeno tu nell’universo” cantata dalla signora Lisa, che ha sofferto molto, Loredana si è girata senza conoscere la storia che ha raccontato. Si è percepito il dolore dalla sua voce, quello di una madre che ha perso suo figlio. Una madre che perde il figlio e che canta col cuore “Almeno tu nell’universo” è qualcosa di unico. “Ho sentito il dolore nella tua voce” dice Loredana Berte rivolgendosi a Lisa che a sua volta decide di andare proprio nella squadra di Loredana Bertè.

The Voice Senior 2023, Lisa Manosperti canta “Almeno tu nell’universo”: video

