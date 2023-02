Questa sera a The Voice Senior 2023 programma in onda in prima serata su Rai 1 da Antonella Clerici si è svolta l’ultima fase delle Blind Auditions, le audizioni al buio, per i coach Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio chiamati a completare le proprie squadre. Dalla prossima settimana al via i cut.

The Voice Senior 2023: ecco le squadre e i concorrenti

The Voice Senior 2023, il talent show “over 60” condotto con successo da Antonella Clerici, questa sera ha visto la formazioni delle quattro squadre. I coach del programma, quali: Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio hanno formato le loro squadre da dodici componenti l’una. Il primo a chiudere la sua squadra è stato Clementino, seguito a ruota da Gigi D’Alessio. Successivamente a formare la sua squadra da dodici elementi sono stati i Ricchi e Poveri. In ultimo Loredana Bertè.

La fase dei “Cut” i concorrenti da 12 passano a 6

Una volta formate le squadre si è aperta la prima fase dei “Cut” in cui i coach erano chiamati a decidere chi tra i dodici concorrenti in squadra potrà proseguire il loro percorso nel talent show verso la fase dei “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior 2023. Durante la fase dei “Cut” ogni coach potrà portare avanti soltanto 6 concorrenti.

The Voice Senior 2023: le squadre e i concorrenti passati in semifinale

Ecco le squadre con i concorrenti dai quattro coach e la loro selezione con i 6 concorrenti per squadra passati in semifinale:

Clementino

Lauro Attardi e Gabriele Iaconis

Peppe Quintale (In semifinale)

Fabio Fortini

Sebastiano Procida (In semifinale)

Teresa Laurita

Mario Insenga

Alex Sure (In semifinale)

Minnie Minoprio (In semifinale)

Marco Manusso

Maria Teresa Reale (In semifinale)

Annamaria Bianchi

Luigi Raguseo (In semifinale)

Gigi D’Alessio

Annalisa Beretta (In semifinale)

Marco Rancati (In semifinale)

Tatiana Paggini

Anna “Ondina” Sannino

Franco Rangone

Lisa Maggio (In semifinale)

Dario Gay

Gianni Conte (In semifinale)

Giuseppe Izzillo (In semifinale)

Carmelo Castobello

Monia Cinquegrana

Claudio Morosi (In semifinale)

Loredana Bertè

Lisa Manosperti (In semifinale)

Stefano Peli

Diego Vilardo (In semifinale)

Rosa Alba Pizzo (In semifinale)

Rosalba Musolino

Rossella Coci (In semifinale)

Ronnie Jones (In semifinale)

Ninni Lo Casto

Aida Cooper (In semifinale)

Roberto Coen

Patrizia Zanetti

Stefania Belli

Ricchi e Poveri



Laura Triesto

Luciano Capurro

Sergio Moltoni (In semifinale)

Amelia Milella

Emilio Paolo Piluso (In semifinale)

Mario Aiudi (In semifinale)

Augusta Procesi (In semifinale)

Giulia Crocini

Mary Carmen Scerri

Stefano Borgia (In semifinale)

Fabrizio Crico (In semifinale)



Morena Rosini dei Milk and Coffee

Ricordiamo che il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.