The Voice Senior 2023 torna in prima serata su Rai1 con una nuova stagione. Svelati i nomi dei giudici, ma anche la data di partenza ufficiale della terza edizione affidata ancora una volta alla conduzione di Antonella Clerici.

The Voice Senior 2023: data di inizio su Rai1, ecco quando

Dopo il grande successo di pubblico e di critica delle prime due edizioni, Rai1 ha confermato per il terzo anno consecutivo “The Voice Senior” il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Tutto pronto per il ritorno in prima serata previsto da venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata su Rai1. Al timone ancora una volta la spumeggiante Antonella Clerici.

Immutato il format del talent show che prende il via dalle Blind Audition, ossia le le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma. I concorrenti più talentuosi passeranno alla fase successiva dei Knockout entrando così nel vivo della gara, visto che i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro per guadagnarsi il posto in finale.

Un percorso a tappe per arrivare alla finale che decreterà un solo vincitore! Come sempre il cuore pulsante di The Voice Senior sarà la musica e la canzoni interpretate dalle più belle voci over 60 del Paese che si metteranno in giochi duettando anche i coach. Non mancheranno poi momenti di riflessione, ma anche storie che toccheranno il cuore e portatrici di un messaggio di speranza perchè la vita può sempre sorprendere.

The Voice Senior 2022, i giudici della nuova edizione

Ma passiamo alla giuria di The Voice Senior 2023. Quest’anno novità tra i giudici. Con il passaggio di Orietta Berti al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, in giuria arriva una new entry: si tratta de I Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Confermati in toto gli altri giudici: Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Ricordiamo che “The Voice Senior” è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è affidata a Sergio Colabona.