Antonella Clerici inizia la semifinale di The Voice Senior 2023 in onda in prima serata su Rai 1 con un saluto a Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni. Dopo la pubblicità la puntata riprende con la sua formula consueta.

The Voice Senior 2023: ecco chi sono i finalisti

Questa sera durante la semifinale di The Voice Senior 2023 i coach Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio erano chiamati a scegliere chi portare in finale tra i concorrenti scelti la scorsa settimana. I coach hanno assistito alle loro esibizioni dal vivo e hanno dovuto scegliere tre concorrenti per ogni squadra. Ecco di seguito chi hanno scelto di portare alla finale della prossima settimana.

Le esibizioni di questa sera

I primi ad esibirsi durante la semifinale di The Voice Senior 2023 sono i sei artisti che compongono la squadra di Gigi D’Alessio: Annalisa Beretta, Marco Rancati, Lisa Maggio, Gianni Conte, Giuseppe Izzillo e Claudio Morosi.

Seguono poi i concorrenti di Loredana Bertè: Lisa Manosperti, Diego Vilardo, Rosa Alba Pizzo, Rossella Coci, Ronnie Jones e Aida Cooper.

A questo punto tocca ai cantanti in gara di Clementino: Peppe Quintale, Sebastiano Procida, Alex Sure, Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Luigi Raguseo.

Mentre per i Ricchi e Poveri in gara si sono esibiti: Sergio Moltoni, Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi, Augusta Procesi, Stefano Borgia e Fabrizio Crico.

The Voice Senior 2023: i concorrenti in finale

La finale di The Voice Senior 2023 andrà in onda venerdì 3 marzo in prima serata su Rai 1. Ecco chi hanno scelto di portare in finale i coach. In finale vedremo esibirsi nuovamente:

Per Gigi D’Alessio

Lisa Maggio

Marco Rancati

Claudio Morosi

Per Loredana Bertè:

Lisa Manosperti

Aida Cooper

Ronnie Jones

Per Clementino

Maria Teresa Reale

Minnie Minoprio

Alex Sure

Per I Ricchi e Poveri