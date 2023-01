Dal prossimo 13 gennaio partirà la terza edizione di The Voice Senior. Dopo il successo delle prime due edizioni la Rai ha deciso di rinnovare l’appuntamento con il talent dedicato alla terza età. Alla conduzione ritroviamo la scoppiettante Antonella Clerici. Confermati in giuria Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. New entry I Ricchi e Poveri che sostituiranno Orietta Berti, opinionista al Grande Fratello Vip.

The Voice Senior 2023, la conferenza

Ieri si è svolta la conferenza stampa del programma a cui hanno preso parte il Direttore Prime Time Intrattenimento Stefano Coletta, i giurati e Antonella Clerici. Partendo dai concorrenti di questa edizione, Antonella ha rivelato che ci saranno delle sorprese: “Abbiamo provinato 3000 persone, ci saranno tante donne e ci sarà un senior di 89 anni. E poi ci saranno un uomo con la gonna e un uomo con la tunica. Ci saranno soprattutto persone comuni, che nonostante abbiano preso altre strade hanno sempre avuto l’amore per la musica”.

Angela Sotgiu e Angelo Brambati prendono poi la parola spiegando di essere emozionati per questa nuova avventura: “Noi siamo stati invitati e abbiamo accettato molto volentieri. Noi spesso siamo all’estero e, quando eravamo fuori dall’Italia, guardavamo The Voice Senior su Rai Italia. Oltre alle voci siamo interessati alle storie umane”.

A The Voice Senior contano molto però le storie umane. Antonella Clerici ha confidato: “Noi privilegiamo moltissimo il lato umano. I senior, che ovviamente sanno cantare, non vengono qui per aspirare a un futuro da popstar. Quando è possibile scegliamo di portare sul palco le vicende umane. Poi spetta ai giudici esprimere i loro pareri, liberi da ogni condizionamento. Loro, infatti, giudicano solo la voce, non conoscendo il lato privato”.

La conduttrice è convinta che The Voice Senior sia un programma che possa unire due generazioni. Antonella ci scherza su confessando di imparare molto dai gusti musicali della figlia che apprezza il genere indie. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore Stefano Coletta maggiori lumi sullo spin off di The Voice Senior dedicato ai giovani talenti. The Voice Kids andrà in onda a marzo. Tra i giudici è spuntato il nome di Elettra Lamborghini anche se al momento non ci sono state conferme. Coletta ha però confermato di essere in lavorazione su questo progetto: “Confermo che stiamo lavorando a The Voice Kids. Stiamo lavorando alacremente perché ci possa essere questo finale legato ad un’altra età”.

Non poteva poi mancare una domanda a Gigi D’Alessio sulla partecipazione del figlio LDA al prossimo Festival di Sanremo. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a D’Alessio quale consiglio gli abbia dato: “L’incoscienza gioca a suo favore. Ogni volta gli dico: ‘Mi raccomando, non fare cavolate e stai tranquillo’. Lui però non fa altro che dirmi quanto si senta in difetto per stare in un cast tanto ‘stellare’ e soprattutto ripete che forse non meritava di salire sul palco dell’Ariston. Io allora lo bacchetto: ‘Smettila di dire così, se sei lì evidentemente il tuo pezzo è piaciuto”.

Prima che la conferenza si concludesse, Antonella Clerici ha poi espresso il suo malcontento per la scarsa promozione data a The Voice Senior: “Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho fatto presente. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto, non a discapito degli altri, sia chiaro”.

Ieri nel corso della puntata di Oggi è mezzogiorno la conduttrice si era lasciata andare ad un pensiero che poi era stato condiviso anche da Gigi D’Alessio che era ospite: “La facciamo solo noi la promozione, questo è vero. Aprirei un ampio discorso, che è meglio che chiuda”.

La conduttrice è apparsa risentita. Dopotutto è vero che a volte un’ottima promozione può avere una ripercussione positiva anche in termini di ascolti. Sulla riproposizione del format The Voice Italy, Coletta non lo esclude: “Con Marco Tombolini abbiamo parlato recentemente di The Voice e quando si mettono delle idee sul tavolo si ragione con calma, con serietà. Per me per ora The Voice Senior resta la priorità”.