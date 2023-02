The Voice Senior 2023 di Antonella Clerici entra nel vivo con l’ultima fase delle Blind Auditions, le audizioni al buio, per i coach Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio chiamati a completare le proprie squadre. Dalla prossima settimana al via i cut. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda stasera, venerdì 17 febbraio 2023 su Rai1.

The Voice Senior stasera su Rai1: le anticipazioni

Venerdì 17 febbraio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la quinta puntata di The Voice Senior 2023, il talent show “over 60” condotto con grandissimo successo da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Questa sera ultima sessione di Blind Audition, le tradizionali audizioni al buio, con i coach Loredana Bertè, Ricchi Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio chiamati a completare le rispettive squadre di talenti. Al momento la Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino hanno ancora a disposizione due posti, mentre Gigi D’Alessio solo uno. La scelta si fa sempre più difficile e complessa per i coach che, una volta completata la propria squadra, saranno chiamati a prendere già una importante decisione.

The Voice Senior: dopo le Blind Auditions si passa ai Cut

Con la chiusura della Blind Auditions, infatti, si apre immediatamente la prima fase dei “Cut” in cui i coach saranno chiamati a decidere chi tra i dodici concorrenti in squadra potranno proseguire il loro percorso nel talent show verso la fase dei “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior. Durante la fase dei “Cut” ogni coach potrà portare avanti solo 6 concorrenti.

Chi saranno gli ultimi concorrenti a entrare nei team di Loredana, Gigi, Clementino e dei Ricchi e Poveri? Non solo, chi saranno i primi eliminati della fase “Cut”? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di The Voice Senior in prima serata su Rai1. Ricordiamo che il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.