Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di The Voice Senior 2023, il talent show “over” condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda venerdì 13 gennaio 2023.

The Voice Senior 2023, al via con una nuova giuria

Al via da venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 The Voice Senior 2023, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico delle prime due edizioni, Antonella Clerici è pronta per presentare la terza attesissima edizione che parte nel segno di una importante novità. Rispetto allo scorso anno cambio all’interno della giuria. Accanto ai veterani Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, ritroveremo in giuria una new entry: si tratta de I Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

La terza stagione di The Voice parte come sempre con le Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. I giudici si volteranno solo quando saranno colpiti dalla voce pronti a tutto pur di avere il talento over 60 nella loro squadra. Se più coach si volteranno spetterà al concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

The Voice Senior 2023, I concorrenti: per chi si volterà la giuria?

Dopo la fase delle Blind Audition, The Voice entra nel vivo con la fase dei Cut: quattro coach dovranno selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. In questa fase a giocare un ruolo decisivo sarà proprio il coach chiamato a decidere i 3 talenti da portare avanti nella fase finale del programma che si terrà il 3 marzo prossimo. In questa ultima fase a decidere il vincitore sarà il pubblico da cascano il televoto. Chi sarà il vincitore della terza edizione di The Voice Senior? Durante le puntate non mancheranno duetti ed esibizioni che coinvolgeranno anche i coach pronti a condividere il palcoscenico con i loro talenti over.

Ricordiamo che The Voice Senior è prodotto, in Italia, da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.