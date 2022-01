The Voice Senior 2022 ha il suo vincitore. A vincere la seconda edizione del talent show musicale è Annibale Giannarelli, il concorrente del team di Gigi D’Alessio. Un successo annunciato per il 73enne, originario di Sassalbo, che ha conquistato il pubblico da casa e la giuria. La sua splendida interpretazione del brano “Trinity” dal film “Lo chiamavano Trinità” ha emozionato davvero tutti.

Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022

Trionfo annunciato per Annibale Giannarelli, il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior 2022. E’ calato il sipario sul talent show condotto da Antonella Clerici dedicato ai cantanti over 60 con la vittoria di uno dei concorrenti più amati. Sin dalla vigilia della finale, infatti, il nome del cantante era il più quotato per la vittoria e i pronostici sono stati confermati quando la padrona di casa ha aperto la busta con il nome del vincitore.

“Vince The Voice Senior, seconda edizione… Annibale Giannarelli del team Gigi D’Alessio” sono le parole di Antonella Clerici. Tanta emozione da parte di Annibale che si commuove tra le braccia del suo coach Gigi D’Alessio. Una grandissima emozione per il 73enne che è tornato a vivere in Italia dopo tanti anni trascorsi in Australia cercando di realizzare il sogno di una vita.

Annibale Giannarelli conquista tutti con “Lo chiamavano Trinità”

Durante l’ultima performance, Annibale Giannarelli si è esibito sulle note di “Lo chiamavano Trinità” di Franco Micalizzi, il brano con cui nel 1971 ha raggiunto la notorietà internazionale. Proprio il cantante emozionato ha raccontato: “io sono venuto a The Voice Senior per dare piacere a tutti coloro che sono in ascolto ma il piacere è stato veramente tutto mio“.

Il concorrente ha vinto al televoto contro gli altri finalisti: Marcella Di Pasquale che si è esibita con “La casa del sole” dei Pooh, Walter Sterbini con “Cambiare” di Alex Baroni e Claudia Artati con “A Natural Woman” di Aretha Franklin.

Ecco il video dell’esibizione di Annibale Giannarelli sulle note di “Trinity” dal film “Lo chiamavano Trinità”.