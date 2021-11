Dopo il successo strepitoso della prima edizione, torna stasera, venerdì 26 novembre 2021, “The Voice Senior”. Tante le novità di questa seconda edizione che lo scorso anno vide la vittoria di Erminio Sinni, concorrente del team di Loredana Bertè. La prima riguarda la durata del programma che, rispetto allo scorso anno, avrà tre serate in più, per un totale di otto puntate, con la finale in programma venerdì 21 gennaio. Una novità anche tra i coach. Confermati Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, mentre la coppia Albano e Jasmine Carrisi è stata sostituita da Orietta Berti.

The Voice Senior 2021: le novità

Ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione a cui hanno preso parte la conduttrice Antonella Clerici, i giurati e il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Antonella Clerici è stata la prima a prendere la parola e ha rivelato: “C’è un’alternanza di emozioni: si ride, si piange, si medita. Si capisce che la musica è sempre stato il fil rouge della loro vita. Tutti loro hanno un’urgenza di cantare, non per diventare famosi, anche perché molto probabilmente dopo The Voice non ci sarà nulla. È il loro punto di arrivo, è il loro modo di dire ‘ci sono anch’io’. Io seguo il cuore, partecipo molto alle loro storie. Il momento del divanetto è un momento di catarsi, che io condivido con i concorrenti”.

Orietta Berti farà il nuovo ingresso come coach nel programma. Dopo il Festival di Sanremo e il successo estivo di “Mille”, Orietta è sempre più corteggiata dalla televisione: “Mi hanno accolto con tanto affetto e simpatia. Con Clementino ho sempre paura di rompermi. Per me è tutto nuovo; mi hanno detto che ci sono delle voci bellissime. Sarà un miscuglio di emozioni e di soddisfazione, poter scegliere un talento e poterlo accompagnare verso la fine. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto che io prendessi il posto di Al Bano. Cercherò di essere una coach a tutti gli effetti, spero di cavarmela bene”.

Clementino sottolinea il fatto che dopo due anni di pandemia, le persone abbiano bisogno di leggerezza: “Ci troviamo davanti a tante situazioni come problemi di salute, problemi di matrimoni o divorzi: dobbiamo capire da dove vengono queste persone. Io credo che prima di tutto The Voice senior rappresenti la leggerezza. Dopo due anni di guerre, di Covid, la gente ha bisogno di emozionarsi e di farsi delle sane risate. Quando si parla di The Voice Senior si parla di famiglia. Io qui mi siedo e mi sento a casa. Quello che viviamo qui negli studi è la stessa cosa che viviamo fuori. Vi posso assicurare che questo programma rappresenta la verità e la vita vera, a tutti gli effetti”.

Antonella Clerici ha poi spiegato di aver fatto fatica a prendere confidenza con il meccanismo del programma nella precedente edizione: “Lo scorso anno per me era una cosa totalmente nuova, sono stata molto aiutata da tutti. Rispetto alla mia conduzione, che è ridondante, qui è a togliere. All’inizio ho fatto molto fatica. Quando sono entrata nel meccanismo, mi è piaciuto molto. È una corda che mi piace altrettanto. Le storie sono talmente diverse, e questi senior hanno talmente tanta ricchezza, che ogni racconto è a sé. Non c’è mai un deja-vù”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore di Raiuno Stefano Coletta di confermare l’indiscrezione su un ritorno di Antonella Clerici alla conduzione di un people show: “Con lei abbiamo sempre un dialogo creativo. Io credo nella possibilità di riportare l’emotainment, anche se credo che l’abbiamo riportato con The Voice Senior. Questo lavoro è già iniziato, con Antonella abbiamo parlato spesso di altre idee. Sembra passato tanto tempo, anche se in realtà sono qui da un anno e mezzo, e la pandemia l’ha fatta da padrona. Fare un emotainment con le regole attuali non è facile”.

Qualche settimana fa, Cristiano Malgioglio aveva “spifferato” di un eventuale coinvolgimento di Orietta Berti nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Abbiamo pertanto chiesto ad Orietta se le piacerebbe tornare sul palco come conduttrice per una serata: “Ho una esse troppo emiliana, farei ridere. Preferisco rimanere qui e fare la coach”.

Intanto, Antonella Clerici è in pole assieme ad Alessia Marcuzzi per presentare la prossima edizione del Festival di Sanremo. A tal proposito, il direttore di Raiuno Coletta ha commentato questa indiscrezione: “L’unica caratteristica che mi riconosco è che non si può piacere a tutti. È indubbio che la mia empatia con Antonella è scattata dal primo giorno. Io so che lei un altro Sanremo lo farebbe. Non voglio che passi come notizia perché abbiamo davanti un’altra grande montagna, il prossimo Sanremo. La mia storia personale dice che ho sempre premiato le donne, quindi perché no. Secondo me Antonella si divertirebbe a rifarlo. A me rapisce questo suo coraggio di essersi sempre reinventato, nel pubblico e nel privato, e questo è sintomo di intelligenza. Avere il coraggio di scegliere, di riprovare e di cambiare. Io penso che Antonella davanti al grande mostro di Sanremo si rimetterebbe in gioco. Ne riparleremo”. Antonella commenta: “Perché no?”.

La Clerici chiarisce che “The Voice Senior” non ha rappresentato per lei una rivalsa: “Non parlo mai di rivalsa, non è un sentimento che mi appartiene, come l’invidia. Non l’ho mai pensato. Non è che uno possa dire di rimettersi in gioco ogni volta, se dopo 32 anni di Rai se sono ancora qui… non posso che ogni volta possa rimettermi in discussione. Io ci ho creduto perché ho sempre creduto nel progetto. Forse sono stata la prima a cui Marco ha fatto vedere questo format credo 15 anni fa. Credo che anche la versione originale non abbia avuto il successo meritato, forse non è andato sulla rete giusta. Per una volta il pubblico e la critica erano unanimi. C’è stata un’unità di intenti, e non è sempre così”.

Il direttore di Raiuno Coletta è poi intervenuto per parlare delle aspettative sugli ascolti: “A me piace non essere ipocrita e dire quello che penso. Ma davanti a questa stagione così illuminata per la rete ammiraglia, con un daytime brillante dopo tanti anni, e con una prima serata con una grande ripresa, non ho in testa un numero. Penso che questa sia la stagione in cui i telespettatori, soprattutto nel weekend, vogliono mettersi davanti a dei contenuti che possano distrarre dal loro quotidiano”.

Loredana Bertè intanto ha vinto lo scorso anno ed è convinta di potercela ancora fare: “La mia voglia di vincere vince su tutto. Il mio team è fortissimo, più forte dello scorso anno. Con Erminio Sinni abbiamo vinto e abbiamo vinto un contatto continuo, portandolo in tante trasmissioni. Spero di incontrarlo come ospite in questa edizione, chissà cosa succederà”.

Per Gigi D’Alessio i concorrenti in gara sono dei colleghi mentre Clementino fa più difficoltà a giudicare: “E’ difficile dire no ma fa parte del gioco. Non ci troviamo davanti a un ragazzino che vuole diventare famoso, sono adulti”.

Dopo Tale e quale show, il venerdì sera si arricchisce di un programma che rappresenta una garanzia per la Rai. Lo scorso anno, “The Voice Senior” aveva battuto il “Grande Fratello Vip”. Quest’anno chi la spunterà?